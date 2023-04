The Witcher 3: domani uscirà il trailer della terza stagione

Un post diffuso su Twitter riguardo a The Witcher 3 annuncia l'uscita del trailer per domani.

Domani, 25 aprile, uscirà il trailer di The Witcher 3, la terza stagione della serie tratta dal videogioco diffusa sulla piattaforma streaming Netflix, che vedrà per l’ultima volta Henry Cavill vestire i panni del personaggio protagonista.

Ecco l’immagine di lancio con cui è stata presentata l’uscita del trailer. Vediamo i personaggi di Geralt, Yennefer, e Ciri stringersi l’uno all’altra.

La quarta stagione di The Witcher avrà come protagonista Liam Hemsworth. La showrunner Lauren Hissrich ha dichiarato sull’uscita dalla produzione di Henry Cavill:

Si tratta di un qualcosa di grosso per tutti noi. Ci sono stati molti rumor e molte voci su questa questione, e capiamo perché gli appassionati siano così interessati. Vi chiedo però di seguire la terza stagione per permetterci di continuare a mandare avanti il progetto. Chiaramente il fatto che non ci sarà più Henry Cavill rappresenta un qualcosa di molto grosso.

Ancora non è stabilita una data d’uscita per The Witcher 3, ma è probabile che, assieme al trailer di domani, verranno offerti degli aggiornamenti anche sotto questo punto di vista.