The Equalizer 3: il poster del film con Denzel Washington

Ecco il poster di The Equalizer 3, con cui è stata annunciata l'uscita del trailer prevista per domani.

Sony Pictures ha diffuso il poster del film The Equalizer 3, il nuovo capitolo della saga thriller action con Denzel Washington protagonista. Assieme al poster è arrivato l’annuncio dell’uscita del trailer del film che avverrà domani, 25 aprile.

Ecco il poster. La caption mostrata recita “la giustizia non ha confini”.

La saga di The Equalizer è tratta da una serie televisiva degli anni Ottanta, e racconta di Robert, un ex killer al soldo del Governo, che si trova a vivere una tranquilla pensione dopo una finta morte. Ma Robert è ancora perseguitato dal suo passato fatto di azione e violenza. In questo terzo film Robert si ritroverà nel Sud Italia, dove scoprirà che un suo amico è assoggettato dalla mafia. Per questo motivo Robert deciderà di darsi da fare.

Il cast di The Equalizer 3 vedrà presenti nel cast Dakota Fanning, Sonia Ben Ammar, Remo Girone, e Gaia. La regia è di Antoine Fuqua.

Il terzo capitolo della saga cinematografica di The Equalizer farà il suo esordio sul grande schermo l’1 settembre 2023.