SpaceX è la formula del “fallimento di successo” di Elon Musk

La spettacolare esplosione del nuovo razzo Starship di SpaceX, pochi minuti dopo essere uscito dalla rampa di lancio durante il primo test di volo, è l’ultima vivida illustrazione di una formula commerciale di “fallimento di successo” che serve bene all’azienda di Elon Musk, hanno detto gli esperti. Piuttosto che vedere la disintegrazione in fiamme del colossale sistema Starship di nuova generazione di Musk come una battuta d’arresto, gli esperti dicono che la drammatica perdita del razzo aiuterà ad accelerare lo sviluppo del veicolo. Le immagini del velivolo, che cadeva fuori controllo a circa 20 miglia di altezza nel cielo, mentre era montato sul suo razzo booster Super Heavy, prima che il veicolo combinato esplodesse in mille pezzi, hanno dominato la copertura mediatica dell’attesissimo lancio. SpaceX ha riconosciuto che diversi dei 33 potenti motori Raport del Super Heavy hanno avuto un malfunzionamento durante l’ascesa e che il razzo booster e la Starship non sono riusciti a separarsi come previsto prima che il volo sfortunato venisse interrotto. I dirigenti di SpaceX, tra cui Musk – fondatore, amministratore delegato e ingegnere capo della società missilistica californiana – hanno comunque elogiato il volo di prova per aver raggiunto l’obiettivo principale di far decollare il veicolo, fornendo al contempo una serie di dati che faranno progredire lo sviluppo di Starship.

Musk e il talento dell’accettazione del fallimento

Almeno due esperti di ingegneria aerospaziale e di scienze planetarie che hanno parlato con la Reuters concordano sul fatto che il volo di prova ha portato benefici.

“Questo è il classico fallimento di SpaceX”, ha dichiarato Garrett Reisman, professore di ingegneria astronautica presso la University of Southern California, ex astronauta della NASA e consulente senior di SpaceX. Reisman ha definito il volo di prova dell’astronave un segno distintivo della strategia di SpaceX, che distingue l’azienda di Musk dalle aziende aerospaziali tradizionali e persino dalla NASA per “l’accettazione del fallimento quando le conseguenze del fallimento sono basse”. Nessun astronauta era a bordo per il volo senza equipaggio, e il razzo è stato fatto volare quasi interamente sull’acqua dalla struttura Gulf Coast Starbase, nel sud del Texas, per evitare possibili lesioni o danni materiali a terra dovuti alla caduta di detriti. “Anche se il razzo costa molto, ciò che costa davvero molto sono gli stipendi delle persone”, ha dichiarato Reisman alla Reuters in un’intervista rilasciata poche ore dopo il lancio di giovedì. Reisman ha detto che SpaceX risparmia più denaro nel lungo periodo e impiega meno tempo per identificare e correggere i difetti di progettazione, assumendo più rischi nel processo di sviluppo piuttosto che mantenere “un grande team che lavora per anni e anni e anni cercando di ottenere la perfezione prima ancora di provarla”. La scienziata planetaria Tanya Harrison, borsista presso l’Outer Space Institute dell’Università della Columbia Britannica, ha dichiarato che l’apertura della torre di lancio e l’ascesa attraverso un punto critico noto come massima pressione aerodinamica sono state imprese importanti per il primo volo di un sistema di lancio così grande e complesso. “Fa parte del processo di collaudo”, ha dichiarato in un’intervista. “Ci sono molti incidenti che accadono quando si cerca di progettare un nuovo razzo. Il fatto che sia stato lanciato ha reso molte persone felici”. L’esperta ha affermato che i rischi di un singolo test di volo erano minimi rispetto agli ambiziosi guadagni in gioco. “Questo è il più grande razzo che l’umanità abbia mai tentato di costruire”, ha detto, aggiungendo che è progettato per trasportare più carichi e persone da e verso lo spazio profondo rispetto a qualsiasi altro veicolo spaziale esistente. Mentre la NASA sta lavorando a una missione per recuperare campioni di suolo marziano e minerali misurati in chilogrammi raccolti dal rover Mars Perseverance, Starship trasporterà molte tonnellate di roccia, oltre a trasportare decine di astronauti e intere strutture di laboratorio da e verso la Luna e Marte, ha detto Harrison. Musk ha definito Starship cruciale per gli obiettivi di esplorazione interplanetaria di SpaceX e per la sua attività di lancio a breve termine, con satelliti commerciali, telescopi scientifici ed eventualmente astroturisti paganti che dovrebbero utilizzare il sistema di razzi completamente riutilizzabili per raggiungere lo spazio. Citando il rapido ritmo di sviluppo di SpaceX dalla sua fondazione nel 2002, che ha portato a decine di missioni commerciali all’anno con il suo razzo cavallo di battaglia per l’orbita terrestre bassa, il Falcon 9, Harrison ha detto che “non mi sorprenderebbe se avessimo esseri umani su Marte con Starship nel prossimo decennio“.