Oscar 2024: rivelata la data della prossima cerimonia

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la ABC hanno rivelato la data in cui si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2024: la giornata designata sarà quella del 10 marzo. Chiaramente il luogo in cui si svolgerà l’evento è il Dolby Theatre di Hollywood.

Si tratterà della 96esima cerimonia degli Oscar. Sono state comunicate anche tutte le date che porteranno agli Oscar 2024: il 18 novembre si inizieranno a raccogliere le varie proposte per le categorie; il periodo di votazione durerà fino al 16 gennaio 2024, e l’annuncio ufficiale delle votazioni verrà fatto il 23 gennaio. La votazione finale si terrà il 22 febbraio.

Ricordiamo che la cerimonia degli Oscars 2023 è stata in qualche modo storica, considerando che il film Everything Everywhere All at Once ha ottenuto ben sette statuette, tra le quali migliore lungometraggio, migliore fotografia, e tre premi agli attori consegnati a Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis.

Inoltre l’audience televisiva degli Oscar 2023 è aumentata rispetto all’anno precedente del 13%.