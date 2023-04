Nuovi Mac desktop in arrivo? Spuntano tre nomi in codice inediti

Tre nuovi identificativi di altrettanti nuovi modelli di Mac sono stati recentemente aggiunti a un file di configurazione sul backend di Apple, come scoperto da Nicolás Álvarez. I nuovi identificativi sono i seguenti: Mac14,8, Mac14,13 e Mac14,14; compaiono in una lista accanto agli identificativi Mac14,3 e Mac14,12, che rappresentano, rispettivamente, gli ultimi due Mac Mini equipaggiati con M2 e M2 Pro.

Il file di configurazione riguarda l’app Dov’è e, siccome non si fa riferimento a funzioni di monitoraggio della posizione in tempo reale, è molto probabile che questi seriali facciano riferimento a dei modelli di Mac desktop — e non a portatili della serie MacBook Pro e MacBook Air.

Non è chiaro esattamente quali siano questi nuovi modelli Mac, poiché Apple ha recentemente passato dall’utilizzo di identificatori di modello più specifici come “MacBookAir10,1” a quelli generici basati su “Mac”, che possono essere applicati indistintamente a qualsiasi nuovo prodotto della famiglia Mac.

9to5Mac avanza l’ipotesi che almeno uno dei tre identificativi nasconda l’identità del prossimo Mac Pro, che secondo numerosi rumor sarebbe il prossimo Mac di tipo desktop in uscita. Ciononostante, Gurman nel passato recente aveva riferito che il Mac Pro non sarebbe ancora pronto per un debutto da qui a breve e che bisognerà aspettare ancora diversi mesi. Gurman ha anche aggiunto di ritenere che il Mac Studio probabilmente non uscirà finché tutti i prodotti di fascia alta della famiglia di dispositivi di Mac non verrà aggiornato al prossimo processore M3 — non avverrà prima del 2024, a quanto pare. Con il Mac mini appena aggiornato a gennaio, i sospetti ricadono inevitabilmente sugli iMac.