L’iPhone 15 Pro Max avrà una nuova fotocamera principale

Apple ha finalmente effettuato il passaggio da una fotocamera principale da 12 MP a una da 48 MP sull’iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max presentati l’anno scorso anno. Sembra che questa tendenza continuerà quest’anno, con una nuova indiscrezione che sostiene che l’iPhone 15 Pro Max riceverà un sensore ancora più grande (mentre il 15 Pro userà lo stesso sensore da 48MP visto sul 14 Pro).

Secondo il leak di Ice Universe, l’Apple iPhone 15 Pro Max debutterà quest’anno con un nuovo sensore da 48 MP. Questo sensore, l‘IMX903, dovrebbe essere un importante aggiornamento rispetto all’IMX803 attualmente presente sull’iPhone 14 Pro. Per quanto riguarda le dimensioni, ad esempio, l’IMX903 dovrebbe essere un sensore da 1/1,14 pollici, rispetto al sensore da 1/1,28 pollici dell’IMX803. Inoltre, i leak suggeriscono che il nuovo sensore potrà produrre scatti in formato RAW DNG a 14 bit a livello hardware.

Il lato negativo è che facendo un passo in avanti, Apple ne farà anche uno indietro, tornando ai tempi in cui differenziava la fotocamera principale dei modelli Pro Max da quella equipaggiata sui “semplici” modelli Pro. Tutte le informazioni disponibili in questo momento indicano che l’IMX903 sarà esclusivo per l’iPhone 15 Pro Max, mentre l’iPhone 15 Pro sembra destinato a mantenere l’IMX803 dei suoi predecessori.