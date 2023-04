Il Pixel Tablet di Google è comparso… in Italia

Ormai l’attesa è quasi finita: molto presto Google presenterà definitivamente (dopo i primi assaggi) il suo atteso primo tablet. Il Pixel Tablet verrà mostrato in occasione dell’evento Google I/O di maggio, assieme all’altrettanto atteso Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Ad onore del vero, se le informazioni ufficiali o ufficiose sul pieghevole scarseggiano, lo stesso non si può dire sul Pixel Tablet, di cui sappiamo praticamente già tutto.

Sappiamo che ha una scheda tecnica molto simile a quella del Google Pixel 7 Pro, a partire dal chip Tensor G2, sappiamo che verrà venduto assieme ad un dock che non soltanto ne facilita la ricarica, ma lo renderà anche uno smart display con funzioni simili ad un Echo Show di Amazon e sappiamo anche che probabilmente verrà messo in vendita a giugno.

Sta di fatto che, curiosamente, un esemplare del tablet ha fatto la sua comparsa durante un evento che si è tenuto nell’italianissima Milano. Il Pixel Tablet si è fatto vedere assieme ad altri dispositivi brandizzati Pixel presenti durante l’evento Shaped by Water.

In un video pubblicato su Instagram da Saori Masuda (e ora non più visibile) era possibile vedere vari dispositivi Google Pixel. Ciò include alcuni tablet Pixel, orologi Pixel, Pixel Buds e telefoni Pixel. Come anticipato, Google ha già rivelato il design del tablet e della sua base di ricarica. Di recente è stato rivelato che il Tablet Pixel sarà disponibile nei colori: rosa corallo, grigio/bianco e un grigio più scuro. Secondo 9to5Google, c’è anche un quarto colore ancora non noto.