Gunfire Reborn: trailer d’annuncio per l’adventure FPS in versione PlayStation

Gunfire Reborn, pluri-premiato videogioco di avventura con elementi FPS, roguelite e RPG sviluppato da Duoyi Games e pubblicato da 505 Games, sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal primo giugno 2023: ecco il trailer d’annuncio del nuovo porting, atteso da molti giocatori dopo il successo su PC, Xbox, Nintendo Switch e mobile.

Già apprezzato da milioni di persone sulle altre piattaforme di gioco, Gunfire Reborn fonde lo stile frenetico di uno sparatutto FPS con una struttura roguelite e una gratificante progressione RPG. I giocatori cercano tesori, armi e potenti pergamene magiche per sconfiggere potenti nemici da solo o in cooperativa per 2-4 giocatori, nei panni di uno di sei eroi antropomorfi, con design stilizzati e abilità specifiche che si possono combinare in build diverse, usando le armi recuperate in modo casuale per avventurarsi in livelli casuali. Si può giocare in modalità giocatore singolo o co-op fino a quattro giocatori.

Nel gioco, l’esperienza dei giocatori in ciascun livello è casuale e ogni riavvio equivale a una nuova esperienza di gioco. Troverete talenti, armi e oggetti differenti per eroe, punti d’incontro diversi e ritmi di combattimento diversi per ciascun livello. Gameplay combinato FPS+roguelike+GDR, concostruzione di diverse build attraverso un ciclo di morte per un’esperienza diversificata: tutto questo è Gunfire Reborn.

