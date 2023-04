Esplorazioni spaziali: la Cina punta fino agli asteroidi

La Cina intende lanciare una sonda senza equipaggio intorno al 2025 per raccogliere campioni da un asteroide vicino alla Terra ed esplorare una cometa, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Secondo quant riporta Reuters, l’obiettivo principale della missione Tianwen-2 è quello di inviare una sonda sull’asteroide 2016HO3 per recuperare dei campioni, ha dichiarato Zhang Rongqiao, progettista capo del programma di esplorazione planetaria cinese e della missione Tianwen-2. “In caso di successo, si tratterebbe dei primi campioni cinesi raccolti dallo spazio interplanetario”, ha dichiarato Zhang, aggiungendo che una navicella spaziale sarà inviata per volare intorno all’asteroide per poi atterrare e raccogliere i campioni. Dopo aver completato il compito, la navicella dovrebbe continuare il suo viaggio per esplorare una cometa nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, ha detto Zhang. 2016HO3 – probabilmente non più grande di 100 metri – è stato individuato per la prima volta dal telescopio di rilevamento degli asteroidi Pan-STARRS 1 alle Hawaii nell’aprile 2016.

L’asteroide orbita intorno al Sole su un percorso ellittico che si avvicina anche a quello della Terra. Secondo la NASA, inoltre, gira intorno alla Terra come un “quasi-satellite”. La navicella cinese Tianwen-1, priva di equipaggio, è atterrata su Marte nel 2021, rendendo la Cina la seconda nazione spaziale dopo gli Stati Uniti ad atterrare sul pianeta. La Cina non sarebbe comunque la nazione ad atterrare su un asteroide. Nel 2021, la sonda OSIRIS-REx della NASA atterrerà su Bennu, un asteroide delle dimensioni di un grattacielo a circa 320 milioni di km dalla Terra. Una sonda giapponese è atterrata su Ryugu, un asteroide a 250 milioni di km dalla Terra, nel 2019.