Dead Island 2: i bonus preordine delle edizioni speciali sono stati rimandati: arriveranno entro l’estate

I bonus pre-ordine delle edizioni speciali di Dead Island 2 sono stati rimandati: Dambuster Studios, ha rivelato che i bonus del gioco d’azione a tema zombie arriveranno entro l’estate, senza fornire una specifica data di rilascio. Inizialmente, il team di sviluppo aveva affermato che questi contenuti di Dead Island 2 sarebbero arrivati poco dopo il lancio del gioco, ma in un secondo tweet il team ha specificato che chi ha prenotato il gioco in versione Gold, Deluxe o HELL-A, dovrete attendere ancora qualche mese per poter accedere ai bonus.

This is unacceptable. How are you going to ask us to pay more, for content that SHOULD be there at release, and not give it to us for months? Companies be getting away with way too much these days.

— Camco (@CamcoHD) April 23, 2023