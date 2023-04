Big Mouth rinnovato da Netflix per un’ottava e ultima stagione

La serie animata Big Mouth avrà un’ottava e ultima stagione sulla piattaforma streaming Netflix. L’annuncio è arrivato da poco, unito anche a quello sullo spin-off di Big Mouth, ovvero Human Resources, che si concluderà con la sua seconda stagione.

Il fatto che Big Mouth arrivi fino all’ottava stagione rende la serie animata la più longeva tra i contenuti originali di Netflix, considerando che “Grace and Frankie” e “Orange Is the New Black” sono arrivate fino alla settima stagione.

Ricordiamo che il cartone è stato creato da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett, ed al centro di Big Mouth ci sono dei ragazzini in pubertà che vengono seguiti nel proprio percorso di crescita da degli Hormone monsters che li supporteranno nella sessualità. Le voci originali del progetto vedono protagonista lo stesso Kroll, assieme a John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas e Ayo Edebiri.

Big Mouth è una serie animata che è stata lanciata sulla piattaforma Netflix nel 2017, mentre Human Resources è uscito nel 2022.