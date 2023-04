LOL: Chi ride è fuori, Blanche Gardin rinuncia a 200mila euro per protesta contro Amazon

LOL: Chi ride è fuori è un format che Prime Video ha lanciato, con grande successo, in diversi paesi: il canovaccio rimane lo stesso ovunque, ma cambia il cast, che vede i volti noti della comicità di ogni nazione riunirsi in una sfida all’ultima battuta. Alla prossima edizione dell’edizione francese avrebbe potuto partecipare anche Blanche Gardin, amata interprete di numerose commedie francesi e autrice e regista di La meilleure version de moi-même. La cineasta, ad ogni modo, ha platealmente rinunciato all’offerta pubblicando una sui social un post al vetriolo rivolto non tanto alla produzione dello show quanto, direttamenta, a Jeff Bezos, CEO di Amazon, per giustificare la sua rinuncia ai 200mila euro previsti di compenso.

Très très cher Monsieur Bezos,Je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison… Posted by Blanche Gardin on Thursday, April 20, 2023

Caro, carissimo Signor Bezos, mi duole rifiutare il vostro invito a partecipare alla prossima stagione di LOL diffusa sulla vostra piattaforma Amazon. Capisco bene che si tratti di una sola giornata di lavoro, ma quel giorno devo andare dal dentista. (…) Inoltre, mi imbarazzerebbe alquanto (per non dire che proverei fastidio intimo) ad essere pagati 200mila euro per una giornata di lavoro, anche se perdo, quando invece l’associazione di beneficenza da me scelta ne avrebbe solo 50mila. (…)

La lunga lettera aperta procede rimarcando alcune cose che spesso si rimproverano al colosso, tra cui le enormi cifre di tasse non pagate sul territorio di vendita ma “altrove”, l’inquinamento provocato dal sistema di trasporti e consegne, e l’eventuale sfruttamento della manovalanza, dai magazzinieri ai corrieri.

L’“errore” di citare Prime Video semplicemente come “Amazon” potrebbe essere una banale semplificazione o voluta, per associare effettivamente la piattaforma streaming con il servizio generico, cosa che a livello di marketing si cerca di tenere separata, tranne quando si evidenziano i vantaggi per il consumatore dell’abbonamento al servizio Amazon Prime. In Italia sono già uscite tre stagioni del programma, più alcuni special: nell’ultima versione i matttori sono stati Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Marina Massironi, Fedez e Frank Matano.

