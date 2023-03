LOL 3 – Chi ride è fuori: da oggi su Prime Video la terza stagione

Da oggi, 9 marzo, è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video LOL 3: Chi Ride è Fuori, si tratta della terza stagione della serie che ha esordito nel 2021, divenendo un vero e proprio fenomeno pop.

Qui sotto potete vedere la sigla di LOL 3: Chi Ride è Fuori.

Ecco il cast della terza stagione: ci sono Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi; con loro anche il conduttore Fedez ed il co host Frank Matano. I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios ed è disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.