La Casa: Bruce Campbell dichiara che uscirà un nuovo film della saga ogni due o tre anni

Bruce Campbell ha di recente parlato del franchise di Evil Dead, da noi conosciuto come La Casa, ed ha dichiarato che, da ora in avanti, riguardo alla saga verranno realizzati lungometraggi ogni due o tre anni.

Ecco le sue parole:

Da ora in poi credo che faremo film ogni due o tre anni, anziché ogni dieci. Questa è stata la prima volta in cui Sam (Raimi ndr) ha lavorato con il fratello Ivan per creare una vera e propria Bibbia che darà una direzione del futuro del franchise a chi ci lavorerà in seguito. Perciò ogni elemento avrà delle connessioni importanti.