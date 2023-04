Victoria 3: Voice of the People, data d’uscita della prima espansione annunciata

Paradox Interactive ha annunciato Victoria 3: Voice of the People, la prima espansione del gioco, con trailer e data d'uscita. Ecco tutti i dettagli.

Paradox Interactive ha annunciato la prima espansione di Victoria 3 con data d’uscita e trailer. Il DlC, intitolato Voice of the People sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2023. Voice of the People farà parte degli “Immersion Pack”, che puntano ad arricchire ulteriormente la struttura del gioco con nuovi elementi e tante altre novità. Qui sotto potete trovare il trailer:

L’espansione introdurrà oltre 60 agitatori storici da John Brown a Giuseppe Mazzini, nuovi contenuti narrativi, una nuova mappa e nuove interazioni. “Rivivi i drammatici eventi politici del IXX secolo in questo primo immersion pack per Victoria 3. Attingendo alle storiche lotte tra riformisti, reazionari e rivoluzionari, Voice of the People ti trasporta nei tumulti delle crisi politiche, dove i carismatici personaggi della storia promuovono con ogni mezzo i loro programmi.” si legge nella descrizione riportata sulla pagina Steam. Vediamo nello specifico i nuovi contenuti presenti nell’espansione:

Oltre 60 nuovi agitatori storici

Il nuovo sistema degli agitatori dà vita alla storia con oltre 60 nuovi personaggi reali che combattono per i loro ideali nella tua nazione. Dall’impetuoso abolizionista americano John Brown alla socialista tedesca Rosa Luxembourg, fino al determinato fondatore della nazione italiana Giuseppe Mazzini, famosi personaggi storici possono apparire nel tuo Paese per costruire la propria base di potere e promuovere cambiamenti per aiutare oppure ostacolare i tuoi piani attuali.

Interazioni speciali con gli agitatori

Coopta gli agitatori nel tuo Stato nominandoli leader di un gruppo di interesse o mettendoli al comando delle truppe. In alternativa, se preferisci, esilia gli agitatori che minano la stabilità del tuo Paese. Puoi anche invitare gli esiliati di altri popoli per promuovere i loro programmi nella tua accogliente società, procurandoti così un potenziale vantaggio nel sostenere riforme avanzate.

Drammatica storia della Francia

Dalla Casa d’Orléans alla Terza Repubblica, passando attraverso il Secondo Impero bonapartista, la storia della Francia ai tempi di Victoria 3 è ricca di disordini e avventure. Partecipa a una storia emozionante e guardala colorarsi di una serie di nuovi eventi, decisioni e annotazioni di diario che raccontano la storia di uno degli imperi più potenti e cruciali del secolo. Fai avanzare la conquista con le rivendicazioni francesi in Nord Africa, scegli il legittimo re di Francia o porta avanti una politica aggressiva sul continente.

Nuovi contenuti grafici

Pianifica la tua espansione industriale e militare con una nuova mappa cartacea che ti accoglie nei salotti del potere, il tutto avvolto in una nuova interfaccia utente ispirata all’Art Nouveau. La Francia si arricchisce di nuovi contenuti grafici per gli edifici. I gruppi di interesse rivoluzionario ricevono animazioni uniche sulla mappa per sottolineare quali minacciano il tuo regime e molti personaggi e culture si vestono di nuove uniformi e nuovi abiti per riflettere meglio l’epoca.

Victoria 3 è ora disponibile per PC.