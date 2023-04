Super Mario: FAO Schwarz celebra l’icona Nintendo con due giorni di sfide e divertimento

FAO Schwarz, il negozio di giocattoli più iconico e famoso al mondo, celebra nella sua sede milanese Super Mario con due giorni di sfide e divertimento. L’evento si terrà nel weekend del 29 e 30 aprile 2023 nel punto vendita situato in via Orefici, 15 a Milano.

All’interno del negozio troverete postazioni da gioco con Nintendo Switch per giocare ai giochi più noti di Super Mario, come Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros. U Deluxe, ma non è tutto: ci sarà spazio anche per il team Jakks Pacific, per provare il brivido di guidare il nuovissimo Kart radiocomandato di Super Mario e scoprire tutti gli action figures e i playset del mondo Nintendo dedicati a Mario e i suoi amici.

Inoltre, ci sarà anche un sorpresa per tutti i partecipanti. Dalle 15:30 alle 19:30 del 29 aprile 2023, inoltre, vi aspetta anche il character di Super Mario che sarà presente nel negozio per incontrare tutti i fan dell’icona Nintendo. La grande N e FAO Schwarz vi danno dunque l’appuntamento al 29 e 30 aprile per un mega evento imperdibile a tema Super Mario ideato per far divertire gli appassionati di ogni età all’interno della splendida e coloratissima cornice del negozio di Via Orefici.