Star Wars Jedi Survivor: le copie fisiche richiederanno un download

Le copie fisiche di Star Wars Jedi Survivor richiederanno un download. L’informazione è stata condivisa da Mighty Ape, catena di negozi della Nuova Zelanda e come potete vedere voi stessi guardando l’immagine qui sotto sulla copertina del gioco viene proprio specificato che “è richiesto il download”.

La cosa di certo non sorprende, visto e considerato che il gioco pesa quasi 150GB, un volume di dati ben superiore ai 100 GB nominali che è possibile riversare su un singolo disco Blu-ray. Al momento, non è chiaro quali siano le dimensioni effettive del download che i possessori della versione fisica del gioco dovranno completare prima di accedere al titolo, ma quel che è certo è che i giocatori non dovranno attendere molto prima di lanciarsi nella nuova avventura di Cal Kestis.

Vi ricordiamo che Jedi Survivor farà parte di una trilogia.Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, questo nuovo capitolo della serie promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento. Il protagonista, Cal Kestis ,farà il suo ritorno in una veste più evoluta e matura e saranno presenti anche tutta una serie di nuovi alleati che per la prima volta forniranno supporto in combattimento.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.