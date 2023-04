Il 22 aprile 2023 è il giorno dedicato alla celebrazione della Terra: oggi, infatti si festeggia la purtroppo poco nota Giornata della Terra, una ricorrenza che è stata istituita per sensibilizzare grandi e piccini al rispetto ad alla cura verso la sostenibilità del nostro pianeta. Essa viene celebrata da persone di tutte le origini, credo e nazionalità, allo scopo di sensibilizzare i cittadini del pianeta, senza distinzioni di età, dai grandi ai piccini, sulla necessità di mettersi al lavoro per salvaguardare il nostro ambiente e le risorse esauribili. Oltre alle varie manifestazioni organizzate della diverse città del mondo, tra cui anche l’Italia, possiamo ricordare l’evento anche mediante gli innumerevoli prodotti cinematografici dedicati alla tematica. Sulle varie piattaforme sono tantissimi i film e le serie tv incentrare sulla sensibilizzazione delle persone verso la custodia del nostro pianeta, dalle pellicole di Netflix come: Don’t Look Up o Greenland, fino alla serie come Sweet Tooth e The Last Of Us, per arrivare infine alle tantissime docuserie. Ecco tutti i prodotti che vi consigliamo di vedere per celebrare la Giornata della Terra.

Giornata della Terra: breve premessa sulla sua origine

Le origini dell’istituzione della Giornata della Terra risalgono al 29 gennaio 1969, quando una piattaforma petrolifera a sei miglia dalla costa di Santa Barbara esplose, riversando in questo modo in mare milioni di litri di petrolio che causarono il decesso di tantissime creature marine come delfini, pesci di ogni tipo e balene, oltre che di uccelli. Il mare per oltre 10 giorni rimare di colore nero e l’accaduto costrinse gli abitanti di Santa Barbara a darsi da fare. Si impegnano attivamente per rimediare al disastro e si ripromisero che un simile avvenimento non avrebbe mai dovuto ripetersi. Così i cittadini raccolsero più di 100mila firme per una petizione che aveva lo scopo di vietare le trivellazioni offshore.

Il caso di Santa Barbara non passo di certo inosservato e la vicenda raggiunse le sponde di Washington. Finalmente nel 1970, in solo un anno, le cose cambiarono ed entrarono in vigore leggi valide per tutti gli stati membri degli USA al fine di proteggete e salvaguardare il mare e l’aria. Dal 22 Aprile 1970, quando oltre 20 milioni di cittadini americani marcarono in nome della salvaguardia dell’ambiente, è stata istituito il così detto Earth Day, o conosciuta in Italia come La Giornata della Terra.

Don’t Look Up (film, Netflix)

Il film Netflix diretto da Adam McKay e con protagonisti Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio è sbarcato sulla piattaforma streaming il 25 dicembre del 2021, regalando agli abbonati Netflix un Natale ricco di pensieri non proprio sereni.

Il professor Randall Mindy e la sua studentessa di astronomia Kate Dibiasky giungono a un’incredibile rivelazione: una cometa, di una grandezza simile a quella dell’Everest, è entrata all’interno del sistema solare ed è in rotta di collisione con il pianeta Terra. Nel più breve tempo possibile, Randall e Kate avvertono le autorità competenti illustrando loro le possibili conseguenze dell’impatto, ma nessuno sembra interessato a prendere in reale considerazione la minaccia, come se non fosse un problema di portata globale. Oltretutto, le istituzioni ritengono che lanciare un allarme getterebbe nel panico la popolazione, e nessuno ne trarrebbe un vantaggio. Nonostante la situazione, Randall e Kate non si arrenderanno e, con il sostegno del dottor Oglethorpe, daranno inizio a un tour tra una città e l’altra degli Stati Uniti per informare dell’imminente catastrofe quante più persone riescano. Giunti fino all’ufficio della Presidente Orlean e del suo più stretto collaboratore Jason, i due scienziati assisteranno però all’ennesima mancata presa di posizione, e questo li getterà ulteriormente nello sconforto. Quasi costretti a gettare la spugna, Randall e Kate si presenteranno a un importante network, ed in particolare nel programma del mattino, “The Daily Rip”, condotto dai popolari Brie e Jack. Quando manca sempre meno all’impatto dell’asteroide contro la Terra, distogliere la cittadinanza dai social media e dalle banalità che la circondano è sempre più un’impresa disperata. Può mai essere più importante guardare l’ennesimo post della star di internet piuttosto che impegnarsi per garantire un futuro al mondo?

Dovreste vederlo perché è concreto in modo inquietante, ed è il secondo film più visto di sempre su Netflix, secondo solo a Red Notice. DiCaprio, interrogato sul vero messaggio del film, ha più volte ribadito che è “un’analogia della cultura moderna e della nostra incapacità di ascoltare la verità scientifica”. Se lo avete già visto e siete rimasti affascinati dall’universo di Adam McKay, vi segnalo che il dietro le quinte della genesi di Don’t Look Up è stato raccontato da Netflix nella serie di podcast ‘The Last Movie Ever Made’.

Sweet Tooth (Serie TV, Netflix)

Sicuramente diversa rispetto alle vibes del film con DiCaprio ma ugualmente allarmante è Sweet Thooth, la serie tv Netflix presto in uscita con la sua seconda stagione. Il prodotto Netflix sensibilizza il suo pubblico sia verso alla cura dell’ambiente che nei confronti della diversità. È lo show perfetto da vedere assieme a tutta la famiglia, anche se a tratti può essere leggermente traumatizzante, lo consiglierei ad un pubblico di bambini.

Al centro della storia di Sweet Tooth c’è Gus, un bambino per metà cervo e per metà ragazzo, che, dopo la morte del padre decide di dedicarsi all’avventura. Lascia la casa nella foresta apprendendo che il resto del mondo è stato distrutto da un evento catastrofico e purtroppo incontrovertibile. Il protagonista si unisce, dopo diverse avventure anche poco piacevoli, ad una bizzarra famiglia di umani e ibridi andando alla ricerca di risposte concernenti sia le loro origini che il nuovo mondo.

Christian Convery (Beautiful Boy) è il protagonista della serie ed interpreta Gus, nel cast figurano anche Nonso Anozie (The Laundromat), Adeel Akhtar (Les Misérables), Will Forte (The Last Man on Earth), mentre James Brolin è la voce narrante.

La produzione vanta il nome di Robert Downey Jr. e di sua moglie Susan. La serie è prodotta anche da Jim Mickle, Beth Schwartz e Warner Bros. TV. Forse non tutti lo avranno notato ma Sweet Tooth è l’adattamento live action del fumetto della Vertigo, Sweet Tooth.

La seconda stagione debutterà su Netflix il 27 aprile. Ovviamente è necessario aver visionato la prima per poter approcciare la stagione sequel.

Greenland (film, Infinity+)

Il film di Ric Roman Waugh con Gerard Butler e Morena Baccarin è approdato nei cinema italiani nella sfortunata estate del 2020. Purtroppo come avrete già intuito non è stato un enorme successo, ma non se l’è nemmeno cavata male, anzi. È un buon disaster movie, e per quanto cerchiamo di negarlo è terribilmente credibile. Greenland, nonostante l’emergenza sanitaria, ha supero i 52 milioni di dollari di incassi a fronte di un budget di poco più di 35 milioni. Ora la pellicola potete recuperarla i streaming su Infinity+.

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John, insieme all’ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro. Spesso alcuni asteroidi sfiorano la Terra seguendo la propria traiettoria stellare. L’asteroide soprannominato Clarke, addirittura, sarà visibile ad occhio nudo durante il suo veloce passaggio. Ma alcune considerazioni da parte degli scienziati portano alla conclusione che l’asteroide si frantumerà in innumerevoli parti con l’avvicinamento al pianeta, con conseguenze totalmente catastrofiche. Diverse città di tutto il mondo saranno infatti rase al suolo e le ripercussioni politiche, sociali ed economiche saranno peggiori di quella causate da un conflitto su scala internazionale. Mentre panico e confusione dilagano incontrollate, John Garty si è posto un unico obiettivo: portare in salvo la famiglia verso un bunker militare segreto. Ma il percorso da New York alla Groenlandia sarà inevitabilmente pieno di pericoli e colpi di scena drammatici, tra intere zone nel caos, fuga generale e la corsa al posto più sicuro possibile dalla pioggia asteroidale che sta per arrivare ineluttabilmente.

Se avete già visto la pellicola, sarete felici di sapere che arriverà presto un sequel con protagonisti, sempre, Gerard Butler e Morena Baccarin. Alla regia torna Ric Roman Waugh mentre a sceneggiatura è firmata da Chris Sparling. In questo secondo capitolo la famiglia dei protagonisti, dopo essere riuscita a sopravvivere a un evento che ha quasi causato l’estinzione degli esseri umani, dovrà dire addio alla sicurezza del bunker in cui ha vissuto per anni e intraprendere così un pericoloso viaggio attraverso la landa desolata e ghiacciata per trovare una nuova casa ed una nuova forma di vita. L’estinzione del genere umano non è ancora stata scampata. Le riprese del film non sono ancora iniziate. Attendiamo notizie in merito.

The Last Of Us (serie tv, Sky e Now TV)

La serie tv con protagonista Pedro Pascal e Bella Ramsey non ha certo bisogno di presentazioni. Ha battuto ogni record nel Regno Unito e si è guadagnata quasi subito una nuova stagione.

Lo show tratto dal famoso videogioco racconta di un mondo post-apocalittico in cui Joel, un sopravvissuto, ed Ellie, una teenager che potrebbe rappresentare la cura per un fungo mortale che sta tramutando gli esseri umani in mostri. I due affronteranno un viaggio pericoloso e ricco di imprevisti attraverso gli Stati Uniti, dipendendo costantemente l’una dall’altro per sopravvivere. Tutti gli episodi di The Last Of Us sono disponibili su Sky e Now Tv.

The Day After Tomorrow (Film, Disney+)

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo è un film decisamente drammatico di fantascienza datato 2004 diretto da Roland Emmerich con protagonisti Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. In seguito ad un disastro climatico di immani proporzioni che ha completamente trasformato il nostro pianeta, il Professor Adrian Hall si mette alla ricerca del figlio Sam, che crede ancora vivo e disperso nelle vicinanze, ora ricoperte di ghiacci, di New York.

Roland Emmerich, regista del film, ha definito The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo un film sul riscaldamento globale realizzato con un leggero tentativo di ingannare lo spettatore: “Appena dici quella parola, riscaldamento globale, la gente ti guarda strano. Persino mia sorella che è mia socia nella nostra casa di produzione. Avevo bisogno di qualcosa che rendesse appetibile il progetto. Lessi un libro che parlava di una nuova era glaciale come possibile conseguenza dei cambiamenti climatici e realizzai il film come un disaster movie.” Secondo il regista, cambiamento climatico e disaster movie non dovrebbero per forza andare a braccetto, il secondo appare come un’esagerazione del primo concetto. Sicuramente Roland Emmerich non ha tutti i torti, ma al tempo stesso è innegabile che senza cura verso l’ambiente la prospettiva del disastro sta dietro l’angolo.

Docuserie Zac Efron: con i piedi per terra (Netflix)

Se apprezzate Zac Efron saprete che è il protagonista di una docuserie Netflix intitolata: Zac Efron: con i piedi per terra. La serie documentario è stata girata in tantissimi Stati sparsi per tutto il mondo come la Francia, l’Islanda, Porto Rico, Londra, Costa Rica, Peru e persino Italia, in Sardegna per l’esattezza.

Il celebre attore di High School Musical ha lavorato allo show Netflix non solo come protagonista ma anche come produttore esecutivo. La serie ha avuto un discreto successo e la piattaforma streaming l’ha rinnovata per una seconda stagione, anch’essa già disponibile su Netflix. La serie offre agli spettatori la possibilità di visitare luoghi splendidi oltre che l’opportunità di scoprire l’esistenza di diversi modi salutari e sostenibili di vivere.