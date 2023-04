Iron Man: il gioco di EA Motive sarà un titolo open world?

Lo scorso anno, Electronic Arts aveva annunciato che Motive Studio, gli autori di Dead Space Remake, stavano lavorando a un gioco di Iron Man e la conferma che si sarebbe trattato di un action-adventure in terza persona ha sin da subito entusiasmato gli appassionati dell’eroe Marvel.

Ad oggi, non si hanno molte informazioni riguardo al nuovo progetto di Motive, ma un elemento in più sembrerebbe provenire da un annuncio di lavoro pubblicato di recente. Il narrative director Stephen Rhodes ha condiviso su Twitter l’annuncio lavorativo per il ruolo di senior writer specificatamente per l’Iron Man di EA Motive, che sembrerebbe suggerire per l’appunto che il titolo sarà open world. In particolare, nella sezione delle qualifiche, viene menzionato che il candidato deve avere “esperienza negli open world e in dialoghi non lineari”.

La prospettiva è senza dubbio interessante poiché consentirebbe ai giocatori di esplorare liberamente il mondo di gioco, avendo anche maggiori possibilità di interazione. Ovviamente, l’informazione riportata nell’annuncio non rappresenta una conferma ufficiale, ma date le ambizioni del progetto e le caratteristiche del personaggio che – ricordiamo – si sposta volando per lunghe distanze, la struttura open world sembrerebbe piuttosto plausibile. Per averne la certezza, però, dovremo attendere come sempre comunicazioni ufficiali da parte del team.