Final Fantasy XVI: breve clip mostra i poteri Eikon

Final Fantasy XVI torna a mostrarsi in una breve clip pubblicata da Square Enix in cui vengono mostrati i poteri Eikon. Vediamo il filmato.

A distanza di qualche giorno dallo State of Play dedicato alla nuova fantasia finale, Final Fantasy XVI torna a mostrarsi in una breve clip pubblicata da Square Enix tutta dedicata ai poteri Eikon. Nel filmato, che trovate qui sotto, Clive fa sfoggio di una spettacolare serie di mosse e combo messe a punto grazie ai poteri Eikon: il protagonista inizia con una mossa di Odino, per poi passare a Ramuh e poi concludere con la Zantesuken di Odino. Com’è possibile vedere dal filmato, infatti, Clive può passare in un attimo da un set Eikon all’altro con la semplice pressione di un tasto e sarà dunque possibile combinare le mosse.

Ricordiamo che Final Fantasy XVI narra una nuova storia dell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nell’inedito regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. Recentemente Yoshida ha confermato che il gioco riceverà una demo prima del lancio. I giocatori dunque potranno finalmente avere un assaggio della nuova fantasia finale per testare con mano le meccaniche di gioco e farsi un’idea più chiara su quelle che sono le potenzialità di questo nuovo capitolo.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 per PS5 in un’edizione standard e in ben altre tre edizioni aggiuntive. È già possibile pre-ordinare l’edizione standard e la Deluxe Edition del gioco, mentre il pre-ordine della Collector’s Edition è disponibile solo sullo Square Enix Store. Chi pre-ordinerà Final Fantasy 16 riceverà due contenuti scaricabili: l’arma Cuorefiero e il Portafortuna di Cait Sith (un accessorio che aumenta i guil guadagnati).