Final Fantasy 16: tutte le novità dallo State of Play e il video musicale Tsuki Wo Miteita – Moongazing

Square Enix, tramite lo State of Play di ieri sera, ha svelato un nuovo video di gameplay di Final Fantasy 16, il prossimo titolo standalone della serie Final Fantasy, condividendo ulteriori dettagli sugli elementi da gioco di ruolo e sulle impressionanti battaglie tra Eikon, in cui i giocatori potranno immergersi quando il gioco sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 5 il 22 giugno 2023. Sviluppato come primo GDR d’azione al 100% della serie, Final Fantasy 16 è ambientato in un epico mondo dark fantasy, dove il destino della terra è deciso dai potenti Eikon e dai Dominanti che li evocano.Final Fantasy 16 segue il viaggio del guerriero Clive Rosfield, che ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice. Qui di seguito il video ufficiale dello State of Play nella versione appena uscita coi sottotitoli in italiano.

Tra le feature più interessanti mostrate durante la presentazione abbiamo:

Nuove informazioni sul Rifugio – Il Rifugio, che funge da base del protagonista Clive, darà ai giocatori l’opportunità di scoprire maggiori dettagli sul mondo di Valisthea, dal passato al presente, permetterà ai giocatori di parlare con lo storico Harpocrates e di visualizzare un grafico sulle relazioni tra i personaggi, tramite la studiosa militare Vivian.

Nuova funzione di allenamento – I giocatori possono combattere in modalità allenamento accedendo alla “Pietra Arete” nel Rifugio. Questa funzione sarà utile ad allenarsi in particolari combinazioni di abilità.

Bacheca di Caccia – Tramite il Rifugio è possibile accedere ad altre avventure, poiché i giocatori possono dare un’occhiata ai poster dei ricercati per scoprire potenti mostri, che vagano per il mondo: sconfiggere questi nemici fornirà potenti ricompense.

Nuovo filmato sulle battaglie – L’ultima metà della trasmissione si è concentrata sul sistema di combattimento, mostrando Clive in azione, con in più gli scontri titanici fra gli Eikon e le loro abilità epiche, che andranno a coinvolgere anche sistemi di gioco appositi che proporranno elementi picchiaduro e shooter.

Inoltre, Square Enix ha anche annunciato che il famoso cantautore Kenshi Yonezu, la cui fama abbraccia diverse generazioni e il cui singolo “Lemon” ha stabilito un record nella storia della musica giapponese, canta il nuovo tema musicale ‘Tsuki Wo Miteita – Moongazing.’ Yonezu ha dichiarato in proposito:

Le parole non possono esprimere l’impatto che Final Fantasy ha avuto sulla mia vita. Non avrei mai pensato o immaginato che avrei mai avuto un’opportunità come questa. Ho scritto questa canzone appositamente per questo gioco. Grazie.

Naoki Yoshida, Producer di Final Fantasy 16, ha dichiarato:

Quando ho scoperto che avremmo potuto lavorare con Mr. Yonezu, non solo sono rimasto sorpreso, ma anche felicissimo. Sono un grande fan del lavoro di Yonezu e so che ha una passione per la creazione di musica che risuoni attraverso diverse generazioni, quindi ero sicuro che sarebbe stato in grado di catturare il mondo, la storia e i temi di Final Fantasy 16. Non è solo un artista straordinario, ma anche un accanito giocatore e un fan diFinal Fantasy quindi non vedo l’ora di ascoltare il suo tema musicale!

