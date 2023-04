Alec Baldwin torna a recitare in un film di Hollywood

Alec Baldwin è pronto a tornare a recitare in un film hollywoodiano dopo che sono cadute le accuse per il caso Rust.

Dopo che sono cadute le accuse per cui rischiava cinque anni di carcere, Alec Baldwin tornerà a recitare in un film hollywoodiano. Il titolo del progetto è Hollywood Heist, e la regia sarà curata da Mike Hatton. Il progetto avrà nel cast anche Mickey Rourke e Nick Cannon.

Hollywood Heist è la storia di un agente del settore dell’intrattenimento (interpretato da Nick Cannon) che prova a coinvolgere un attore (Alec Baldwin) raccontandogli la storia di un suo cliente, mentre un produttore di cinema (Hatton), assieme ad un altro interprete (Sloan),dovranno impegnarsi per salvare una produzione. Tutto ciò avviene nel momento in cui un ladro arriva a ripulire il conto in banca della produzione, e gli attori dovranno così avere a che fare con con boss della droga e con dei portatori di morte.

Si tratta di una storia ispirata ad eventi reali. Baldwin, Rourke e Reid faranno delle versioni fantasiose di sé stessi. E ci sarà anche una versione del produttore Asko Akopyan, interpretato da Arman Nshanian.