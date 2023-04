Psiche: i ricercatori hanno delineato la mappa dell’altruismo

L’équipe, che comprende i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e della Linfield University, ha implementato una serie di test della personalità, screening psicologici e compiti di tipo economico al gruppo di altruisti “estremi” selezionati per lo studio. La coorte di altruisti comprendeva donatori che hanno donato reni, fegati, midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a sconosciuti, oltre a operatori umanitari e volontari soccorritori. La serie di test ha rivelato che gli altruisti estremi presentano livelli costantemente elevati di onestà-umiltà, un tratto della personalità definito dal modello HEXACO della struttura della personalità. Secondo Kibeom Lee e Michael Ashton, che hanno sviluppato il modello HEXACO, questo tratto della personalità è caratterizzato dalla “tendenza a essere corretti e genuini nel trattare con gli altri, nel senso di cooperare con gli altri anche quando si potrebbero sfruttare gli altri senza subire ritorsioni”. Le persone con alti livelli di onestà-umiltà hanno un basso senso di autostima e non sono disposte a usare, sfruttare o danneggiare gli altri per avvantaggiarsi.

Nè Santi, né angeli custodi

“Per certi versi, sembra intuitivo che il tratto che distingue davvero gli altruisti straordinari dalle altre persone sia la valorizzazione del benessere altrui”, ha spiegato Marsh. “Ma in realtà sappiamo che non è intuitivo, perché abbiamo intervistato un secondo gruppo di adulti e abbiamo chiesto loro di prevedere quali tratti avrebbero distinto gli altruisti. È interessante notare che hanno previsto che gli altruisti estremi sarebbero stati migliori sotto tutti i punti di vista: più gradevoli, più coscienziosi, più aperti e così via. In un certo senso pensano che gli altruisti siano persone perfette, addirittura sovrumane. Credo che questo sia il motivo per cui spesso si sente parlare degli altruisti con termini soprannaturali come “santi” e “angeli custodi”. Ma non lo sono! È così importante sapere che le persone veramente altruiste hanno stranezze e difetti come chiunque altro. Sono solo genuinamente meno egoiste”. Il laboratorio di Marsh alla Georgetown, il Laboratory on Social & Affective Neuroscience, studia entrambe le estremità di quello che si definisce il “continuum della cura”, che comprende sia le persone con livelli straordinari di empatia sia quelle con deficit di compassione, come le persone affette da psicopatia. Due dei coautori del lavoro, Shawn Rhoads e Marsh, hanno recentemente contribuito a un capitolo del World Happiness Report delle Nazioni Unite, che ha analizzato il rapporto tra altruismo, felicità e benessere. “Questi risultati richiamano l’attenzione su alcune ipotesi comuni sulla natura egoistica dell’uomo”, ha dichiarato Shawn Rhoads, primo autore del lavoro. Sebbene esistano certamente motivazioni egoistiche per i comportamenti prosociali – come aiutare gli altri per ricevere qualcosa in cambio o per migliorare la propria reputazione – questi dati suggeriscono che gli atti di abnegazione nel mondo reale, anche in casi estremi, possono riflettere motivazioni e preferenze altruistiche, come quelle che noi stessi abbiamo…”.