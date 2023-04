Only Murders in the Building 3: finite le riprese della terza stagione

Selena Gomez ha annunciato con una foto accanto a Meryl Streep la fine delle riprese di Only Murders in the Building 3.

Selena Gomez ha postato su Instagram una foto accanto a Meryl Streep, in cui ha annunciato la fine delle riprese di Only Murders in the Building 3, la terza stagione della serie TV che verrà distribuita su Disney+.

Ecco il post.

Mentre queste sono le parole di Selena Gomez:

Abbiamo concluso le riprese della terza stagione, e non sono sicura di riuscire ad avere abbastanza parole per descrivere quanto sia stato bello realizzarla. Posso dire che è stato un qualcosa di profondamente divertente, ed anche una sfida, e poi un sogno. Presto condividerò anche altro, ma vi lascio a questo scatto, in cui mi trovo accanto ad una donna che adoro.

Nella terza stagione di Only Murders in the Building sarà presente tra le new entry, oltre al character di Meryl Streep, ance un personaggi interpretato da Paul Rudd. Nei nuovi episodi Mabel, Charles, e Oliver dovranno scoprire cosa è accaduto proprio al character di Rudd, morto sul palco durante una rappresentazione.