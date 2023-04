Elon Musk sta pagando Twitter Blue di tasca sua ad alcune celebrità

Twitter ha iniziato a eliminare le vecchie spunte blue attribuite alle persone verificate con il precedente sistema “Legacy”. In poche ore, il social network ha rimosso la spunta blu all’account di numerose celebrità, giornalisti e politici che hanno scelto di non rinnovare l’autenticazione abbonandosi a Twitter Blue.

Perfino Papa Francesco non ha più un account verificato e con lui lo hanno perso anche Beyoncé, Kim Kardashian, Donald Trump e molti altri.

Ma non tutte le celebrity hanno perso la spunta blu. A quanto pare, alcun VIP hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a Twitter Blue, pagando circa 7€ al mese.

Curiosamente, sembra che alcuni VIP abbiano ricevuto un trattamento di favore. In queste ore, The Verge ha riportato che Elon Musk avrebbe deciso di pagare di tasca sua l’abbonamento a Twitter Blue ad alcune persone, tra cui LeBron James – che in passato aveva detto pubblicamente che non avrebbe mai pagato per il servizio -, Stephen King – che aveva litigato più volte su Twitter con Musk – e William Shatner, l’attore noto per aver interpretato il Capitano Kirk in Star Trek.

Tecnicamente, anche MrBeast si sta facendo pagare la spunta blu da Elon Musk, dato che lo youtuber ha recentemente rivelato che il miliardario si è abbonato al suo account: ogni mese riceverà 5$. “Chi comanda davvero adesso?”, aveva twittato sarcasticamente lo youtuber, che ha poi prontamente aggiornato la sua biografia su Twitter in “Twitter Super Official CEO”.