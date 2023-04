Droni: l’utilizzo per la sicurezza durante gli eventi

Coachella Valley Music and Arts Festival ha avuto inizio il 14 aprile, quando oltre 250.000 di persone sono scese nel deserto di Indio, in California. Gli organizzatori di eventi di questa portata devono fare serie considerazioni quando si tratta di preparazioni per la sicurezza. Problemi di controllo della folla che potrebbero essere stati evitati hanno portato a tragedie in passato. Meno di due anni fa, dieci giovani fan sono stati uccisi nella folla al festival Astroworld a Houston, in Texas, con centinaia di feriti. Astroworld aveva solo una frazione dei fan presenti a Coachella.

Gli avanzamenti tecnologici e l’implementazione di droni per le preparazioni di sicurezza degli eventi hanno creato l’opportunità per gli organizzatori di eventi di prevenire tali tragedie. Tuttavia, a seguito dell’incidente di Astroworld, gli organizzatori di eventi sono ora più consapevoli della gravità dei problemi che possono sorgere se non sono adeguatamente preparati con misure di sicurezza avanzate.

Applicazione di digital twins per la sicurezza

L’avanzamento dell’uso dei droni ha aiutato ad aumentare le misure di sicurezza creando digital twins di spazi di grande scala. Questa tecnologia può creare un digital twin per uno spazio, come l’Empire Polo Club, dove si tiene Coachella. I digital twins possono essere creati in anticipo degli eventi per mappare completamente lo spazio e valutare eventuali problemi in anticipo. Sono multifunzionali e creati per una vasta gamma di usi tra cui pianificazione urbana, immobiliare, mappatura, media ed intrattenimento e sicurezza.

I digital twins 3D hanno una grande precisione spaziale e temporale, consentendo ai responsabili della sicurezza di prendere decisioni che mantengono al sicuro i partecipanti. Con un digital twin completo, le squadre di sicurezza possono:

valutare le vulnerabilità e creare soluzioni efficaci

identificare i rischi e i punti critici come uscite strette o aree sovraffollate

assegnare posizioni di agente per gestire le folle e fornire supervisione aggiuntiva

modellare scenari per esercitarsi e prepararsi per eventuali problemi che potrebbero sorgere nello spazio

elaborare piani di contingenza di backup

I digital twins possono servire come quadro operativo comune per tutti gli agenti per preparare al meglio il personale della sicurezza e la gestione. Come si fa a rendere questo sitema efficace e preciso? I droni possono creare copie ad alta risoluzione di spazi fisici su larga scala e ad una frazione dei costi, ma richiedono l’uso degli strumenti giusti per digital twins 3D fotorealistici.