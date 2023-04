Diablo 4, trailer mostra le caratteristiche della classe Druido

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Diablo 4 dedicato alle classi del gioco. Questa volta è il turno del Druido, che mette in mostra le sue letali tecniche di combattimento nel filmato che trovate qui sotto.

Il filmato in questione riassume in meno di un minuto le caratteristiche di questo personaggio: parliamo di un personaggio capace di passare dalla forma umana a quella di lupo o di orso e che non ha rivali nel dominio della magia della tempesta e della terra. Nel video vediamo il Druido scatenare piccoli uragani contro orde di non-morti, creare una barriera di rocce per proteggersi dall’attacco nemico e trasformarsi in un licantropo e ordinare a dei lupi di attaccare i suoi nemici.

Vi ricordiamo che ieri in occasione della presentazione estesa di Diablo 4, Blizzard ha annunciato l’arrivo di una nuova beta per il gioco chiamata “Server Slam”. Diablo 4 sarà disponibile sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 giugno 2023, per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.

