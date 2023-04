Basato sulla popolare serie manga di Yūki Tabata, Black Clover, la serie ha adattato fedelmente la maggior parte dei volumi originali con un’incredibile quantità di stile e una narrazione dinamica. La storia è incentrata su Asta (Dallas Reid) e suo fratello adottivo Yuno Grinberryall (Micah Solusod), che competono entrambi per diventare il Re Mago in un mondo in cui la magia fa parte della vita di tutti i giorni. Poiché però Asta non può usare i poteri magici della terra, tra i due emergerà una tesa rivalità nella loro ricerca per rivendicare il titolo.

Diversi fantastici personaggi secondari completano la storia, tra cui Noelle Silva (Jill Harris) – che potrebbe essere il miglior personaggio di Black Clover secondo i fan – e Yami Sukehiro (Christopher Sabat), Capitano della Black Bull Squad.

L’episodio finale della serie, The Faraway Future, non ha avuto un momento di chiusura completo come ci si aspetta dai finali di stagione. Invece, ha agito come una sorta di cliffhanger per il film, intitolato ufficialmente Black Clover: Sword of the Wizard King. Con così tanta storia ancora da raccontare, ecco tutto ciò che sappiamo finora sul film. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Vi ricordiamo che da questo momento in poi potreste trovare spoiler sulla trama di Black Clover.

Qual è la trama di Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico?

La trama di Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico è ancora avvolta dal mistero. Abbiamo lasciato sia la Golden Dawn che i Black Bulls in fase di addestramento intensivo. Yuno ha lanciato un appello appassionato per sconfiggere Zenon Zogratis (Zeno Robinson), il suo arcinemico giurato. Asta ha stretto un legame con Liebe (Bryce Papenbrook) e ha anche fatto la sacra promessa di salvare Yami, promettendo di fare qualunque cosa sia necessaria. Nonostante Yūki Tabata abbia difficoltà a lavorare sul personaggio di Yuno, probabilmente possiamo aspettarci alcuni momenti intensi tra lui e Zenon nel film.

Di gran lunga la più grande quantità di speculazioni riguarda ciò che coprirà il film. Netflix Anime lo ha spiegato con un tweet: “il film è una storia originale sul Re Mago, supervisionata dall’autore originale di ‘Black Clover’ Yūki Tabata!”.

Quello che sappiamo è che sarà una sorta di prequel e che si tratta di uno dei precedenti re maghi chiamato ‘Conrad’. Il design è fatto da Tabata, quindi a un certo punto il film potrebbe collegarsi con la linea temporale del manga.

Chi è il protagonista della storia?

Vedremo sicuramente molti dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nella serie originale in Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico. Dallas Reid, Jill Harris e Micah Solusod torneranno probabilmente tutti per prestare le loro voci (nella versione Original) rispettivamente ad Asta, Noelle e Yuno. A meno che il film non vada in una direzione totalmente opposta, anche The Dark Triad sarà potenzialmente a bordo, con Zeno Robinson che torna come Zenon e Bryce Papenbrook come Liebe. Non è impossibile infine l’arrivo di new entry, considerato il mistero che aleggia attorno al film.

A proposito di nuovi personaggi, uno di questi sarà Conrad Leto, che sarà doppiato da Toshihiko Seki per l’uscita del film giapponese. Seki ha una lunga carriera come doppiatore di anime. Uno dei suoi ruoli più memorabili è stato Iruka Umino di Naruto, così come Muzan Kibutsuji in “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, basato sul popolare manga e anime Demon Slayer. Il sito ufficiale di Black Clover descrive Conrad come il predecessore dell’attuale imperatore magico ‘Julius Novachrono'”.

Analisi del secondo trailer di Black Clover

Quello che sarebbe diventato Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico è stato annunciato per la prima volta sulla pagina Twitter ufficiale di Funimation il 29 marzo 2021. Questo è avvenuto un giorno prima della messa in onda dell’episodio finale della serie. Dopo un anno e mezzo di attesa, la data di uscita del film è stata fissata per il 31 marzo 2023 e poi posticipata al 16 giugno su Netflix. È stato anche rivelato che oltre allo streaming, il film sarebbe stato presentato in anteprima lo stesso giorno anche nelle sale giapponesi. Ciò offrirà al paese natale della serie l’opportunità di vedere tutti gli abbaglianti anime su un grande schermo.

Le uscite nello stesso giorno nei cinema e sulle piattaforme on-demand non sono tipiche dei film anime, come nel caso dell’atteso Suzume no Tojimari, che uscirà prima sugli schermi cinematografici. Ma questo certamente permette ai fan internazionali di vedere immediatamente quanto bene il film mantenga l’accattivante narrazione della serie. L’eccitazione e la suspense finalmente ci ripagheranno la lunga attesa.

Ma venendo a noi, il secondo trailer di Black Clover ci regala uno sguardo più da vicino alla trama del film in uscita, presentandoci un nuovo gruppo malvagio, i precedenti Wizard Kings, che mirano a distruggere il Regno dei Trifogli. Man mano che il trailer avanza, vediamo Asta e i Magic Knights prepararsi alla battaglia contro questi potenti nemici, che sono stati rianimati con la Spada Imperiale. A quanto pare, Sword of the Wizard King promette azione epica, una feroce battaglia tra il bene e il male e una posta in gioco alta per i nostri amati personaggi.

Studio Pierrot è la casa di produzione di animazione dietro Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico. Lo studio ha un impressionante bagaglio di progetti anime, tra cui Naruto e Bleach, e non sorprende che stiano gestendo l’animazione di questo film tanto atteso. Con l’eccellente track record dello studio, i fan possono aspettarsi che la qualità dell’animazione sia di prim’ordine, dando vita alle scene ricche di azione sul grande schermo.

Nel film, seguiremo Asta mentre continua il suo percorso per diventare il Re Mago. Tuttavia, il suo viaggio viene presto interrotto dall’apparizione di Conrad, il precedente Re Mago che un tempo era temuto per la sua malvagità. Il loro obiettivo è demolire il Regno dei Trifogli e hanno riportato in vita Conrad, insieme a tre ex Re Maghi, usando la Spada Imperiale. Questo pone le basi per un’epica battaglia che coinvolgerà tutti i cavalieri magici mentre combattono per proteggere il loro regno e determinare chi diventerà il prossimo Re Mago.

Dove guardare le puntate precedenti

Sulla base dei momenti di apertura del trailer, sembra che Black Clover possa essere visto anche coloro che potrebbero non avere familiarità con il manga o la serie anime in generale. Per chi però volesse rimettersi in pari con la serie anime può trovarla interamente su Crunchyroll.

Ci sono 170 episodi totali di Black Clover, quindi questa potrebbe essere a tutti gli effetti un’abbuffata epica da fare prima che il film esca il 16 giugno. Le prime tre stagioni sono le più lunghe, con 51 episodi ciascuna nelle stagioni 1 e 2, 52 episodi nella terza stagione e 16 nell’ultima stagione. Anche se l’ultimo episodio della quarta stagione funge da provvisorio finale della serie, si vocifera già di una quinta stagione di Black Clover. Fino a un annuncio futuro, passare in rassegna tutti gli episodi prima dell’arrivo del film potrebbe valere veramente la pena.