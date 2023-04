Tesla Cybertruck: ci siamo quasi, prime unità in consegna nel Q3 del 2023

Secondo The Verge, Elon Musk ha annunciato agli azionisti di Tesla che la casa automobilistica terrà un evento per celebrare la consegna del primo Cybertruck durante il terzo trimestre dell’anno. Tesla inizierà a produrre le prime unità del veicolo quest’estate, ma la produzione di massa vera e propria è attesa per l’anno prossimo.

Musk avrebbe detto agli investitori durante la chiamata che “ci vuole tempo per far partire la linea di produzione”, aggiungendo che il design “radicale” del Cybertruck impone tempi d’attesa più lunghi. “Non è fatto come le altre auto”.

La versione di produzione del Cybertruck che Tesla ha mostrato sul palco lo scorso, ad esempio, era sprovvista di maniglie: l’auto era in grado di determinare la distanza del proprietario e capire in autonomia quando aprire o chiudere le portiere. Inoltre, la carrozzeria dell’auto è interamente realizzata in acciaio inossidabile, il che richiede tecniche di saldatura speciali.

Il Cybertruck è stato ritardato diverse volte dal suo annuncio nel 2019. Inizialmente, la casa automobilistica aveva previsto di iniziare a produrlo nel 2021, una previsione che si è dimostrata eccessivamente ottimista.

E altrettanto ottimista è stata la scelta di annunciare che il modello base del Tesla Cybertruck sarebbe costata 39mila dollari. Quasi sicuramente costerà molto di più. “Le specifiche finali dell’auto e il suo prezzo non sono ancora stati determinati”, ha ribadito recentemente l’azienda.