Stray Blade: trailer di lancio dell’action adventure per PC e console

505 Games annuncia tramite un nuovo trailer che Stray Blade, il nuovo videogioco in stile action-adventure sviluppato da Point Blank Games, è disponibile da oggi per le piattaforme Windows PC (tramite Steam ed EPIC), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Intraprendete un viaggio nell’antica Valle di Acrea, un luogo un tempo pacifico, lacerato in seguito dalla guerra e dalla morte, ed esplorate un misterioso mondo antico nei panni di un avventuriero al fianco di Boji, il fedele lupo Xhinnon.

Scoprite i tesori dimenticati che si trovano negli angoli più profondi di questa misteriosa valle, evolvete le capacità di crafting che permetteranno di creare nuove potenti armi, padroneggiate un sistema di combattimento iper-reattivo, assistete agli effetti che alterano il mondo di gioco in seguito alle azioni intraprese e riportate questa antica valle ai suoi giorni felici. Riportate infine la pace tra le rovine dell’antica città, nelle caverne ghiacciate, nei canyon ricurvi, nelle sale del trono di imponenti re-dei e in altre aree invase dalla vegetazione o sepolte dal tempo.

Particolarmente interessante il sistema di combattimento altamente reattivo, che consente di agire rapidamente e attaccare con precisione, per un controllo totale in battaglia. Si potranno anticipare i colpi nemici con strategia e reagire istantaneamente colpo a colpo, l’ideale nei combattimenti con armi da mischia. Inoltre: il cambiamento fa parte del viaggio, dato che ogni vittoria lascia un segno nel mondo. Il tempo continua a scorrere anche quando si muore. Rivisitate i luoghi di vittorie passate e scoprite come le azioni precedenti hanno modificato il mondo.

Stray Blade è disponibile da oggi per PC Windows (Steam ed EPIC ), PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €34,99 con uno sconto di lancio del 20% su tutte le piattaforme, valido fino a giovedì 27 aprile.

