Pinguini africani: rifugiati climatici di un lontano passato?

Immaginate la vista dalla costa occidentale dell’Africa meridionale durante l’ultimo Massimo Glaciale (LGM), oltre ventimila anni fa: in lontananza vedreste almeno quindici grandi isole – le più grandi con una superficie di 300 chilometri quadrati – brulicare di centinaia di milioni di uccelli marini e colonie di pinguini. Immaginate ora che il livello del mare si sia innalzato fino a un centinaio di metri tra i quindici e i settemila anni fa, ricoprendo gradualmente queste grandi isole fino a quando solo le cime di piccole colline e gli affioramenti sono rimasti sopra l’acqua. Negli ultimi 22.000 anni, ciò ha comportato una riduzione di dieci volte dell’habitat adatto alla nidificazione dei pinguini africani, con conseguente forte declino della loro popolazione. Questo è il quadro paleo-storico dell’areale geografico dei pinguini africani, creato dagli scienziati del gruppo di ricerca sulla genomica evolutiva del Dipartimento di Botanica e Zoologia e della Scuola di Studi sul Clima dell’Università di Stellenbosch (SU). Con questo studio, sperano di fornire nuove informazioni sull’attuale vulnerabilità dell’ultima specie di pinguino rimasta in Africa. Lo studio, intitolato “A natural terminal Pleistocene decline of African penguin populations enhances their anthropogenic extinction risk” (Un declino naturale del Pleistocene terminale delle popolazioni di pinguini africani aumenta il rischio di estinzione antropica), è stato pubblicato sull’African Journal of Marine Science. Il dottor Heath Beckett, primo autore dell’articolo, post dottorato presso la School for Climate Studies della SU, afferma che questa immagine paleo-storica di milioni di esemplari è in netto contrasto con la realtà attuale di un crollo della popolazione di pinguini africani dopo il 1900. Nel 1910, Dassen Island (un’isola al largo della costa occidentale, con una superficie di circa tre chilometri quadrati) brulicava di circa 1,45 milioni di pinguini. Tuttavia, nel 2011 l’intera popolazione sudafricana di pinguini africani è crollata a 21 000 coppie riproduttive e nel 2019 è ulteriormente diminuita a soli 13 600 esemplari. Circa il 97% dell’attuale popolazione sudafricana è sostenuta da sole sette colonie riproduttive. Nel maggio 2005 l’Unione internazionale per la conservazione della natura ha classificato il pinguino africano come in pericolo.

Stime paleo-storiche delle dimensioni della popolazione di pinguini

Poiché i pinguini preferiscono riprodursi sulle isole per sfuggire ai predatori della terraferma, i ricercatori hanno utilizzato mappe topografiche dei fondali oceanici al largo delle coste dell’Africa meridionale per identificare potenziali isole situate a una profondità compresa tra i 10 e i 130 metri sotto l’attuale livello del mare. Per essere considerate adatte ai pinguini, le isole dovevano offrire protezione dai predatori terrestri e dovevano essere circondate da zone di foraggiamento idonee per sardine e acciughe entro un raggio di 20 chilometri. Partendo dal presupposto che il livello del mare era molto più basso durante l’ultima era glaciale, hanno identificato 15 grandi isole al largo della costa occidentale, la più grande delle quali è un’isola di 300 km2 che si trova a 130 metri sotto la superficie del mare. Tenendo poi conto dell’innalzamento del livello del mare negli ultimi 15.000-7.000 anni, hanno identificato 220 isole che avrebbero fornito condizioni di nidificazione adatte ai pinguini, di cui 216 hanno una superficie inferiore a un km2 , mentre alcune sono piccole come 30 m2 , appena più di una roccia. Oggi le cinque isole più grandi al largo della costa occidentale dell’Africa meridionale sono Robben Island (~5 km2), Dassen Island (~3 km2), Possession Island (~1,8 km2) e Seal Island e Penguin Island (entrambe inferiori a 1 km2). Possession, Seal e Penguin Island si trovano tutte al largo delle coste della Namibia. Sulla base delle prime stime disponibili della densità di popolazione, hanno poi calcolato le stime della popolazione di pinguini in base all’area dell’isola disponibile, ipotizzando che i pinguini di solito nidifichino al massimo a 500 metri dalla riva. Seguendo questo approccio, hanno stimato che tra 6,4 e 18,8 milioni di individui avrebbero potuto occupare le acque del Capo meridionale durante l’ultimo Massimo Glaciale. A causa dell’innalzamento del livello del mare, tuttavia, tra 15.000 e 7.000 anni fa, l’habitat in cui i pinguini africani potevano nidificare è andato incontro a un forte declino. Secondo il dottor Beckett, l’obiettivo principale dello studio è dimostrare che negli ultimi 22.000 anni si sono verificati importanti cambiamenti nella disponibilità dell’habitat: “Questo potrebbe aver avuto un effetto massiccio sulle popolazioni di pinguini. Queste popolazioni stanno ora subendo ulteriori pressioni umane sotto forma di cambiamenti climatici, distruzione dell’habitat e competizione per il cibo”, spiega.

Implicazioni per la gestione della conservazione

Se da un lato questa scoperta solleva gravi preoccupazioni, dall’altro i ricercatori sostengono che evidenzia il potenziale di una riserva di resilienza nei pinguini africani che può essere sfruttata per la loro conservazione e gestione in un futuro incerto. Spiega il dottor Beckett: “Il cambiamento del livello del mare avrebbe richiesto molteplici trasferimenti di colonie riproduttive di pinguini africani su scale temporali di secoli, se non addirittura più brevi, e un’intensa competizione per lo spazio riproduttivo, dato che l’habitat delle isole si riduceva notevolmente. Questa storica flessibilità di risposta offre ai responsabili della conservazione un certo margine di manovra per rendere disponibile uno spazio riproduttivo adeguato, anche nei siti continentali, purché siano disponibili siti di nidificazione appropriati”. Secondo il Prof. Guy Midgley, direttore ad interim della School for Climate Studies della SU e coautore, questa serie di pressioni di selezione su scala millenaria avrebbe favorito una forte capacità di colonizzazione della specie: “È un sopravvissuto assoluto e, se gli si dà una mezza possibilità, resiste. L’Island Hopping l’ha salvata in passato, sanno come farlo“, ha sottolineato. Ma anche data la possibilità di ricollocarsi, quanto ancora questa specie potrà resistere di fronte all’aumento delle moderne pressioni umane? Quando si trovano a competere con l’industria della pesca commerciale e con l’umanità in general, i pinguini – e altre forme di vita marina – potrebbero non avere alcuna possibilità. Pertanto, “affinché qualsiasi misura di trasferimento abbia successo”, avvertono, “un accesso sufficiente alle risorse alimentari marine rimane un elemento vitale di una risposta coordinata per prevenire l’estinzione della specie”.