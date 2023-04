Patologie orali: i benefici dello yogurt

La salute della bocca dipende dallo stato dei microrganismi presenti nel cavo orale. Controllare la loro presenza potrebbe aiutare a prevenire e risolvere molte patologie, come la parodontite. Una recente ricerca condotta dall’Università di Berna ha analizzato gli effetti del latte bovino e dello yogurt sui microrganismi orali, con risultati molto interessanti per la prevenzione delle malattie dentali.

Il latte e lo yogurt non sono solo alimenti comuni, ma possono avere un effetto positivo sulla salute orale. I ricercatori dell’Università di Berna hanno preparato composti a base di latte e yogurt per analizzare gli effetti su microrganismi orali selezionati e biofilm orali. Hanno utilizzato latte in polvere a basso contenuto di grassi e latte in polvere ad alto contenuto di grassi, nonché ceppi di Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgarcius e Streptococcus thermophilus per lo yogurt.

Per misurare le concentrazioni minime inibenti (MIC) e le concentrazioni minime microbiocide (MMC), i ricercatori hanno impiegato la tecnica della microdiluizione in brodo. Successivamente, hanno esposto i biofilm parodontali cariogenici e uno contenente Candida alle sostanze a base di latte e yogurt.

I risultati della ricerca hanno dimostrato che il latte non ha alcun effetto sulla crescita dei microrganismi, mentre lo yogurt ha mostrato dei benefici. Lo yogurt e L. delbrueckii ssp. bulgaricus a bassa MIC e MMC hanno impedito la crescita di Porphyromonas gingivalis e altri batteri associati alla parodontite. Lo yogurt ad alto contenuto di grassi ha ridotto del 90% le unità formanti colonie nel biofilm parodontale in formazione. In generale, lo yogurt ha ridotto l’attività metabolica nei biofilm parodontali e Candida di nuova formazione e preformati, ma non nel biofilm cariogeno.

Sebbene la ricerca sia stata condotta in vitro, i risultati sono molto promettenti. Il consumo quotidiano di yogurt potrebbe portare grandi benefici alla salute orale, che è particolarmente sensibile ai microrganismi amici e nemici. Questo studio offre agli odontoiatri uno strumento in più da utilizzare per la prevenzione delle malattie dentali, accanto alle tecniche tradizionali di cura della bocca. Assumere dello yogurt regolarmente potrebbe portare grandi vantaggi alla salute dell’intero organismo.