Makoto Shinkai Night: evento speciale al cinema con due suoi classici

C’è grande attesa per il nuovo lungometraggio animato di Makoto Shinkai, Suzume, dal 27 aprile in sala per Sony Pictures. Chi scoprirà questo Maestro dell’animazione nipponica con il suo ultimo lavoro sarà sicuramente invogliato a visionare anche le sue opere precedenti e per questo Nexo Digital e Dynit, reduci dal successo di pubblico del 35esimo anniversario di Akira, organizzano due serate-maratona con la proiezione di due capolavori di Shinkai: Your Name. e Il Giardino delle Parole. L’appuntamento per la Makoto Shinkai Night è fissato per il 23 maggio (proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano) e per il 24 maggio (proiezioni in versione doppiata in italiano), quando la Stagione degli Anime al Cinema porterà nelle sale i due amatissimi titoli di Shinkai (elenco cinema a breve su nexodigital.it).

Come i fan di lunga data sanno bene, il legame tra le due opere è sottile ma chiaro: in Your Name. appare un ristorante che si chiama proprio “Il Giardino delle Parole” e la protagonista femminile del film frequenta la stessa scuola che fa da sfondo secondario alle vicende de Il Giardino delle Parole.

I due film, del resto, si interrogano anche sullo stesso tema: quello delle relazioni umane e della loro complessità. Il Giardino delle Parole racconta la storia di Takao, un giovane studente che sogna di diventare un designer di calzature. Un giorno Takao decide di saltare scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all’incontro con la misteriosa Yukino. Più grande di lui ma non certo più saggia, Yukino sembra alla deriva in un mondo in cui non si riconosce più. Nonostante la differenza d’età, il rapporto tra i due si sviluppa pian piano grazie ai continui incontri in quello stesso giardino, ad ogni giornata di pioggia. Ma la stagione delle piogge sta per finire e tante cose sono rimaste in sospeso… avrà ancora tempo Takao per esprimere i suoi veri sentimenti alla donna che ama?

Your name. invece ci accompagna nella vita di Mitsuha e Taki. Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, la grande metropoli dove ogni sogno si può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano ma vorrebbe lavorare nel campo dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?

In tutte le librerie fumetterie e nei negozi online sono disponibili inoltre i romanzi de Il Giardino delle Parole, così come il manga e il romanzo di Your Name., nell’edizione di J-POP Manga. I lettori troveranno uno coupon sconto per il film su Direct, rivista della casa editrice.

