Donazione di cornee: ancora tanta strada da fare

Le donazioni di cornee sono in aumento, ma non si tratta ancora dei numeri registrati prima della pandemia.

In Italia, la donazione di cornee ha registrato un incremento nel 2022 del 12% rispetto all’anno precedente, ma siamo ancora lontani dai numeri registrati prima della pandemia. Secondo la dottoressa Paola Bonci, consigliera della Società Italiana Banche degli Occhi e dell’Associazione Italiana Medici Oculisti, nel 2019 sono state donate circa 9.123 cornee, mentre nel 2022 si è arrivati a 7.763, un numero ancora lontano dai dati pre-Covid.

Il periodo della pandemia ha visto un crollo delle donazioni di cornee, che si sono attestate intorno alle 6.590 l’anno, a causa dell’impegno dei sanitari sul fronte Covid e del subentrare di nuovi criteri di esclusione degli ipotetici donatori legati alla pandemia. Tuttavia, i Centri Regionali Trapianti stanno lavorando per sensibilizzare maggiormente la popolazione e far ripartire le donazioni di cornee.

Per quanto riguarda i trapianti di cornea, nel periodo pandemico il numero è sceso a circa 4.730, ma nel 2022 si è registrato un ritorno a numeri di trapianti analoghi al 2019, nonostante il numero di cornee donate sia minore. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un miglioramento delle tecniche di conservazione e lavorazione delle cornee presso le Banche Regionali Italiane.

Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare sul fronte delle campagne di informazione e del miglioramento dell’organizzazione del procurement dei tessuti. In Italia ci sono 12 Banche Regionali delle Cornee che raccolgono le donazioni regionali e processano e distribuiscono le cornee dopo averne validato la sicurezza e la qualità. Queste realtà lavorano con passione e dedizione per fornire ai chirurghi e ai pazienti i tessuti lavorati in relazione alla tipologia di intervento previsto e del paziente da operare.

La Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione di cornee e sensibilizzare la popolazione sull’argomento. Donare gli occhi e le cornee dopo la morte significa donare la possibilità di vedere a chi non può farlo e migliorare la qualità della vita di molte persone.