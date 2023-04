Amazon Luna debutta sui televisori Samsung in tre nuovi Paesi

Samsung ha annunciato che Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, farà presto il suo debutto sul Gaming Hub degli utenti che risiedono in Canada, Germania e Regno Unito. “Siamo lieti di annunciare che a partire da oggi, Amazon Luna è disponibile su Samsung Gaming Hub in Canada, Germania e Regno Unito”, si legge in un comunicato pubblicato dall’azienda coreana. “I giocatori possono ora accedere ai loro giochi preferiti su Luna su tutte le Smart TV Samsung uscite tra il 2021 e il 2023”.

Samsung Gaming Hub è dove il meglio del gioco si unisce alla tua TV Samsung. I giocatori negli Stati Uniti stanno già apprezzando Luna sul Samsung Gaming Hub dall’estate del 2022 e siamo entusiasti di espandere il servizio dando ai proprietari di TV Samsung l’opportunità di giocare a giochi immersivi di alta qualità senza dover acquistare hardware di gioco aggiuntivo

continua la comunicazione.

Amazon Luna funziona in modo simile ad altri servizi di cloud gaming, come Xbox Game Pass Ultimate e GeForce Now. Gli utenti possono accedere ad un ricco catalogo di giochi di ultima generazione e ad alto budget e per farlo non devono avere una console dedicata o hardware di ultima generazione. È sufficiente avere una connessione ad internet con buone (e possibilmente ottime) prestazioni.

Luna offre diversi livelli di abbonamento. Luna+ dà accesso, tra le altre cose, a molti giochi Ubisoft di ultima generazione, come gli apprezzati capitoli della saga di Assassin’s Creed.