Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro riconquistato, trailer e data d’uscita del DLC prequel

Monolith Soft e Nintendo hanno annunciato la data d’uscita di Xenoblade Chronicles 3: Un Futuro riconquistato, il DLC prequel del gioco. L’espansione arriverà il 26 aprile 2023 in esclusiva su Nintendo Switch. Ad accompagnare l’annuncio un nuovo trailer che offre uno sguardo allo scenario del Pass di Espansione VOL.4.

Ambientato prima degli eventi di Xenoblade Chronicles 3, il DLC includerà un cast di personaggi nuovi e volti noti, oltre ad alcune nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all’unisono.

Inoltre, Nintendo ha annunciato anche nuovi amiibo: Noah e Mio. Maggiori dettagli sui nuovi amiibo verranno rilasciati più avanti. Nel frattempo, a partire dal 21 luglio sarà disponibile il pacchetto con i due amiibo Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2 ma in versione Super Smash Bros. Ultimate. Nei tweet qui sotto trovate gli annunci degli amiibo.

