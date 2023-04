Netflix non è più la piattaforma streaming con più abbonati negli USA

Netflix, il pioniere delle piattaforme di streaming, ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo film e serie online. Per anni, l’azienda statunitense ha mantenuto una posizione dominante nel mercato che ha creato. Inizialmente, Netflix era l’unico attore in questo segmento, modellando il mercato secondo le sue preferenze. Tuttavia, Gizchina segnala giustamente che il panorama è cambiato alla fine dell’ultimo decennio, “trasformandosi da un mercato di nicchia in un campo di battaglia per i giganti del settore”.

La gerarchia del mercato dello streaming si è spostata man mano che le grandi aziende si sono unite alla battaglia insieme a Netflix. Giganti come Amazon e Disney hanno rapidamente introdotto le loro offerte, unendosi ad Apple, HBO e Paramount, tra gli altri. Ad oggi, la leadership una volta indiscussa di Netflix nel mercato delle piattaforme di streaming è stata superata.

Secondo una recente indagine di Justwatch – un servizio che aggrega il catalogo di tutte le piattaforme, consentendo agli utenti di scoprire facilmente dove guardare le serie TV e i film a cui sono interessati -, Prime Video ha recentemente rubato la leadership del mercato a Netflix.

Per la cronaca: il sorpasso riguarda esclusivamente il mercato statunitense, ma secondo alcuni analisti è probabile che si tratti di un trend che si farà notare molto presto anche sul mercato globale.

Vale comunque la pena di menzionare che Amazon non vende direttamente l’abbonamento a Prime Video: il servizio è incluso all’interno dell’abbonamento Amazon Prime, che oltre alla piattaforma di film on-demand include diversi altri servizi e perk, tra cui le spedizioni rapide gratuite su Amazon, Amazon Music e molto altro.

I dati rivelano che Amazon Prime Video detiene ora il 21% del mercato, mentre Netflix è al 20%. Disney+ si classifica al terzo posto, con una quota del 15%.