Galaxy Quest: in lavorazione una serie per Paramount+

Dopo voci che hanno parlato di un film sequel in lavorazione, la piattaforma Paramount+ ha deciso di mettere in sviluppo una serie TV su Galaxy Quest. Il telefilm è nelle sue prime fasi di sviluppo, e ad occuparsene ci sarà Mark Johnson per conto della Gran Via Productions.

Erano anni che si parlava di un proseguimento del racconto di storie dell’universo narrativo di Galaxy Quest, ma la morte di Alan Rickman nel 2016 ha frenato tutti i piani di sviluppo. Il progetto originario era stato pianificato per Amazon. Due anni fa sia Tim Allen che Sigourney Weaver avevano parlato di un possibile sequel da realizzare. Ecco le parole dell’attrice:

Sarà la storia dei vecchi membri della Galaxy Quest, che saranno buttati nel progetto assieme ad un cast più giovane. Non conosco bene i dettagli, ma credo che tutti vorranno farne parte. E per sostituire Alan verrà trovata una soluzione, anche se lui è insostituibile.

Per quanto riguarda la serie TV su Galaxy Quest per Paramount+ ancora non sono stati rivelati i nomi degli sceneggiatori e di chi si occuperà della regia.