Final Fantasy Pixel Remaster: da oggi disponibile per console, ecco il trailer di lancio

Square Enix mostra il trailer di lancio di Final Fantasy Pixel Remaster, ora disponibile anche per console PlayStation 4 e Nintendo Switch dopo il debutto lo scorso anno su Steam e dispositivi mobile. La serie Pixel Remaster, che include la saga dal primo al sesto episodio, propone tutta la magia dei giochi originali con vari miglioramenti, restando comunque fedele al design rétro di questi capolavori.

Nella serie Final Fantasy Pixel Remaster ci saranno delle funzionalità uniche per le versioni PS4 e Nintendo Switch, tra cui l’opzione per passare dalle colonne sonore riarrangiate a quelle basate sui giochi originali, come anche la possibilità di scegliere i font di gioco: sarà possibile giocare con il font predefinito o con un font ispirato alla grafica in pixel classica. Inoltre, chi gioca su PS4 e Nintendo Switch avrà delle nuove opzioni disponibili, come la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di regolare i moltiplicatori d’esperienza guadagnata tra zero e quattro.

Le versioni digitali di tutti e sei i giochi della serie Final Fantasy Pixel Remaster possono essere acquistate individualmente o all’interno del pacchetto Final Fantasy I-VI Bundle, disponibile sul PlayStation Store o il Nintendo eShop. Chi acquisterà uno o più giochi entro il 25 maggio 2023 riceverà due sfondi tematici su Nintendo Switch o un tema e un avatar su PS4 corrispondenti al gioco o ai giochi comprati. Chi acquisterà la serie completa nel pacchetto FINAL FANTASY I-VI BUNDLE entro il 25 maggio 2023 riceverà i dodici sfondi tematici su Nintendo Switch o tutti i temi e gli avatar inclusi nei giochi individuali su PS4, ovvero un totale di sei temi e sei avatar.

Rimane chiaramente la possibilità di acquistare la serie Final Fantasy Pixel Remaster all’interno del pacchetto FINAL FANTASY I-VI Bundle su Steam, App Store, Google Play e Amazon App Store. Visitate il sito ufficiale di Final Fantasy Pixel Remaster per maggiori informazioni.

