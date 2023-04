Droni per consegne: la collaborazione tra Speedbird Aero e High Lander

Speedbird Aero, azienda brasiliana di consegna dei droni, e High Lander, sviluppatore israeliano di un sistema di gestione del traffico aereo senza equipaggio (UTM), hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per aumentare la sicurezza e l’efficienza delle consegne con i droni, consentendo future partnership e collaborazioni a livello mondiale. Entrambe le società offrono droni e soluzioni di gestione dello spazio aereo testati sul campo e utilizzati su larga scala. Con l’uso di Universal UTM di High Lander, Speedbird Aero garantirà la sicurezza e l’efficienza delle sue operazioni di volo, dimostrando ai regolatori che è possibile avere la supervisione totale delle attività aeree senza equipaggio.

La partnership stabilirà inoltre una base strategica per un consorzio di imprese del settore dell’aviazione in America Latina. Le due società sono in contatto con stakeholder come l’Associazione brasiliana dei piloti dell’aviazione civile (ABRAPAC), l’Agenzia nazionale per l’aviazione civile brasiliana (ANAC), il Dipartimento di controllo dello spazio aereo brasiliano (DECEA), Embraer, Saipher e altri.

Speedbird Aero crea UAV per il trasporto e la consegna per applicazioni commerciali, industriali e sanitarie, oltre a dronipoli che forniscono l’infrastruttura di supporto per questi veicoli. L’azienda è stata la prima ad ottenere l’approvazione regolatoria dall’ANAC per avviare consegne commerciali con i droni, compresi voli BVLOS e notturni, e ha importanti partner in settori come la consegna di cibo, la sanità e il commercio elettronico. Speedbird Aero utilizza la sua flotta di droni per scopi logistici in Brasile e in altri paesi, effettuando più di 10.000 consegne solo nei primi due anni di attività.

Universal UTM, una soluzione di gestione del traffico aereo senza equipaggio, è progettata per consentire l’integrazione sicura ed efficiente dei droni negli spazi aerei globali. Il sistema di controllo del traffico aereo automatizzato funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per coordinare tutti i droni nelle vicinanze, garantendo che non interferiscano con gli aeromobili con equipaggio e stabilendo l’infrastruttura necessaria per gestire l’aumento del traffico aereo. Universal UTM è stato approvato per fornire servizi UTM alla polizia nazionale israeliana ed è stato testato con successo per l’integrazione con i sistemi di controllo del traffico aereo nazionali.