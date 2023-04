Diablo 4: nuova presentazione estesa fissata per domani, 20 aprile

Blizzard ha annunciato l’arrivo di una lunga presentazione di Diablo 4. L’appuntamento è fissato per domani, 20 aprile, alle ore 20:00 e a quanto pare dovrebbe esserci anche spazio per un grosso annuncio. Stando a quanto dichiarato da Rod Fergusson, responsabile della serie Diablo per Blizzard, nel tweet che trovate qui sotto il livestreaming dovrebbe includere la presenza di un’informazione molto importante.

È questo quello con l’annuncio segreto o non siamo ancora pronti a darlo? Non vorrei rovinare la sorpresa”, ha riferito, aggiungendo ironicamente “A proposito, sono contento di star utilizzando Slack in questo momento e non qualcosa di pubblico come Twitter per fare questa domanda, sarebbe veramente un disastro.

Wait, wait, wait… @PezRadar is this the one with the secret announcement or are we not talking about that yet? I would hate to give it away.

BTW so glad I'm using Slack right now and not something public like Twitter to ask that. That would be the worst. https://t.co/rlJM27Rlmg

— Rod Fergusson (@RodFergusson) April 18, 2023