Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: nuovo trailer italiano dello strategico per Nintendo Switch

Mancano due giorni all’uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, speciale antologia che racchiude i due capitoli della mitica saga di strategici a turni uscita a inizio millennio su Game Boy Advance. Nintendo Italia ne approfitta dunque per lanciare nella nostra lingua un overview trailer completo e accattivante che mostra le basi del titolo, che ha fatto la storia del genere pur partendo da una console portatile.

La nazione di Orange Star, protagonista del gioco con i suoi tre Comandanti Andy, Max e Sami, avrà bisogno di tutte le vostre doti strategiche in questi due classici per Game Boy Advance totalmente rivisti fin dalle fondamenta e che adesso, oltre alle funzionalità degli originali, offrono inoltre la novità delle sfide online con gli amici. Partecipate a missioni strategiche a turni manovrando truppe di terra, mare e aria per sconfiggere gli squadroni nemici, conquistare basi avversarie e riportare la pace.

Ciascun Ufficiale Comandante ha effetti diversi sulle unità in gioco e possiede un’abilità unica che può ribaltare le sorti delle battaglie. Preferite i combattimenti faccia a faccia o gli attacchi a distanza? Scegliete l’UC che si addice meglio al vostro stile di gioco.

Il gioco presenta ad ogni modo due campagne in successione: arruolatevi nell’esercito di Orange Star, mettendo a punto le vostre strategie nella modalità Campagna di Advance Wars e respingendo gli attacchi degli eserciti di Blue Moon, Green Earth e Gold Comet. Poi, affrontate le feroci armate di Sturm e Black Hole in Advance Wars 2: Black Hole Rising. In entrambe le campagne potrete velocizzare il gameplay e ricominciare i tuoi turni, per un’esperienza tattica più raffinata rispetto al passato. In più, potrete dar sfogo alla creatività con le mappe personalizzate, con un editor a disposizione nella sala grafica. Costruite campi di battaglia montagnosi dove l’aeronautica svolge un ruolo fondamentale o mettete alla prova le vostre abilità navali in una zona di combattimento in mare aperto. Condividete le vostre creazioni con gli amici per vedere se sono in grado di superare le vostre sfide!

