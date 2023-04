Xiaomi 13 Ultra ufficiale: semplicemente mostruoso

Il Xiaomi 13 Ultra è stato annunciato oggi in un evento di lancio tenutosi in Cina. Fedele al suo nome, lo smartphone presenta molti aspetti “Ultra”, a partire dal comparto fotografico, il grande punto di forza di questo top di gamma.

Troviamo ovviamente il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 e un pannello OLED C7 LTPO con una luminosità massima di picco di 2.600 nit, il che rende il 13 Ultra lo smartphone con il display più luminoso attualmente in commercio.

Lo smartphone è euipaggiato con una lente Leica Vario-Summicron. Troviamo un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice (!) e 50 MP, che include anche il supporto per l’apertura variabile tra f/1.9 e f/4.0. Grazie all’apertura variabile, l’utente può personalizzare questo parametro controllando l’ingresso della luce e la profondità di campo. Oppure può affidare questo compito all’IA automatica di Xiaomi.

Troviamo anche un ultra-grandangolare Sony IMX858 f/1.8 da 50 MP con un FOV di 122 gradi e un teleobiettivo che in realtà è dato da due sensori Sony IMX858 da 50MP. Il primo sensore ha una lunghezza focale di 75 mm, equivalente a uno zoom 2.5x, mentre il secondo sensore ha una lunghezza focale di 120 mm, fornendo uno zoom 5x.

Sarà interessante vedere i primi hands-on, perché sulla carta il Xiaomi 13 Ultra è il “camera phone” definitivo. Non esiste nient’altro del genere in commercio.

Ma la fotocamera non è l’unica cosa ad essere “Ultra”. Lo schermo è uno dei migliori sul mercato ed è stato sviluppato congiuntamente da Xiaomi e China Star. Offre una risoluzione 1.440p e una luminosità massima di picco di 2.600 nit. Per capirci, quello dell’iPhone 14 Pro max si ferma a 2.300 nit.

Il SoC S8G2 è affiancato da 12 o 16 GB di RAM, mentre il dispositivo è disponibile in tre tagli di memoria: e 256GB, 512GB o 1 TB. Troviamo, quindi, una batteria da 5000 mAh con supporto a ricarica rapida a 90W, oltre che una ricarica wireless da 50W. Curiosamente, Xiaomi sostiene che quando la batteria raggiunge l’1% il telefono è comunque in grado di resistere per almeno altri 60 minuti.

Parliamo di prezzi, ma per quel che vale: cioè poco, visto che si riferiscono al mercato cinese e in Italia è lecito aspettarsi degli importanti rincari. Convertendo dallo yuan, si ottengono circa 900€ per il modello da 12 + 256 GB e quasi 1100€ per il modello da 16 GB + 1TB. Sarà disponibile in tre colorazioni: bianca, nera e verde oliva. La prima sembra essere un’esclusiva per la Cina.