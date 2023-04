Twitch ha bannato il “campione di iscritti” Kai Cenat

Al suo apice, Kai aveva accumulato oltre 300mila abbonati al suo canale, battendo ogni record della piattaforma. I motivi del ban non sono noti.

La piattaforma di streaming video di proprietà di Amazon, Twitch, ha bannato uno dei suoi streamer più popolari: Kai Cenat, che in passato aveva detenuto il record assoluto per il maggior numero di abbonati al canale. Al suo apice, Kai aveva oltre 300mila iscritti.

Twitch offre la possibilità di supportare i creatori di contenuti in vario modo, tra cui sottoscrivendo un abbonamento mensile con un costo che oscilla tra i 4 e 8€. In genere l’utente riceve alcuni riconoscimenti digitali per il suo sostegno: ad esempio può usare le emoji personalizzate messe a disposizione dallo streamer e può accedere alle dirette senza interruzioni pubblicitarie. Twitch trattiene un’importante percentuale su tutti i soldi versati dagli utenti allo streamer.

Se si tenta di accedere al canale di Kai, attualmente Twitch mostra un messaggio che avverte l’utente che il contenuto è “temporaneamente non disponibile a causa di una violazione dei termini di servizio di Twitch”. Il creatore di contenuti ha confermato la notizia con un tweet lapidario: “Bannato”.

Nel frattempo, Kai Cenat non è più il detentore del record: è stato sorpassato da Jynxzi, un giovane 21enne che attualmente ha 75mila abbonati e oltre 1 milione di follower. Jynxzi è popolare per le sue partite sul videogioco competitivo strategico Rainbow Six Siege. “Sono il nuovo re di Twitch”, aveva detto recentemente durante una live festeggiando il traguardo.