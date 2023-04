Nautilus si ispira al romanzo “Ventimila leghe sotto i mari”

Il Nautilus è sia uno yacht privato che un sottomarino completamente funzionale, in grado di immergersi fino a 150 metri e di coprire una distanza di 3.200 miglia nautiche. Il sottomarino di lusso è la perfetta fusione di tecnologia e comfort, e il suo interno non fa eccezione. Con un focus sul comfort e uno stile contemporaneo, Officina Armare ha creato uno spazio spettacolare che integra perfettamente tecnologia all’avanguardia con elementi di design eleganti.

Presenta spaziose camere per gli ospiti arredate con gusto, una splendida cabina armatoriale con bagno privato e un Mezzanine Observation Lounge che offre una vista panoramica sul mondo sottomarino. Lo spazio centrale – il Saloon – è il luogo ideale per rilassarsi, divertirsi o lavorare. Il salone sul ponte principale e il salone del ponte di prua sono anche punti ideali per gli ospiti per rilassarsi e gustare un drink mentre galleggiano e navigano in superficie. Dotato di una palestra all’avanguardia completa di tapis roulant, cyclette e pesi, il ponte prendisole dispone di un bar e una vasca idromassaggio. Il sistema di propulsione diesel-elettrico e il sistema di batterie al litio garantiscono massima efficienza.

Il Nautilus è stato progettato per esplorare le destinazioni più esclusive e remote della Terra, diventando l’ultima nave da avventura. Ispirato al classico romanzo di Jules Verne, “Ventimila leghe sotto i mari“, il Nautilus è un capolavoro di ingegneria e design.