Disney Speedstorm: trailer di lancio dell’atteso videogioco di corse disneyano

Gameloft dà il benvenuto all’accesso anticipato di Disney Speedstorm (in uscita oggi su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, e Xbox One) tramite un adrenalinico trailer di lancio ufficiale, che presenta le basi di questo movimentato gioco di corse che vede protagonisti i personaggi più amati dell’universo disneyano.

Sfrecciate sulle piste di questo nuovo gioco di battaglie automobilistiche tra eroi, ambientato su circuiti ad alta velocità ispirati ai mondi Disney e Pixar, padroneggiando le abilità uniche di ogni personaggio e conquistando la vittoria in questa originale esperienza di corse arcade dai creatori della serie Asphalt. Il cast di personaggi comprende, per esempio, Belle, Mulan, Topolino, Sulley, Baloo, Capitan Jack Sparrow, la Bestia e altri ancora. Sarà possibile migliorare gli attributi di ogni pilota e sfruttarne al massimo le abilità uniche, che possono influenzare l’esito della gara e cambiare radicalmente il modo di giocare dei piloti.

Chiunque può imparare a giocare a Disney Speedstorm, ma padroneggiare abilità e tecniche, usare il nitro con il giusto tempismo, effettuare una derapata precisa in curva e adattarsi agli ambienti dinamici delle piste, saranno abilità avanzate nonché fattori fondamentali per dominare la gara. Naturalmente, dopo la scelta del pilota si potrà scegliere se sfrecciare in solitaria su piste cariche di azione oppure sfidare amici e avversari in modalità Multigiocatore locale e remota.

Le piste? Dai moli del circuito Isola dei Pirati di Pirati dei Caraibi alle terre selvagge della mappa Rovine della giungla de Il libro della giungla, passando per il Reparto spaventi di Monsters & Co., godrete questi mondi da una prospettiva nuova ed emozionante pensata appositamente per le corse.

Anche a livello cosmetico saranno disponibili tante varianti: scegliete la vostra tuta da pilota preferita, una livrea sgargiante per il kart, ruote e spoiler eleganti, e poi sfoggiate i stile in pista.

Il gioco avrà funzioni live service e verranno aggiunti regolarmente nuovi piloti Disney e Pixar, con abilità speciali da padroneggiare (o contrastare) e verranno create piste uniche per arricchire il tutto con nuove strategie. Verranno introdotti regolarmente anche personaggi di supporto, ambienti, opzioni di personalizzazione e oggetti collezionabili, quindi ci sarà sempre qualcosa da scoprire.

