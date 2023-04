Destiny 2 dichiara guerra ai controller programmabili e agli altri accessori per barare

Bungie prenderà provvedimenti per limitare l'uso di controller programmabili che offrono l'auto aim e altre funzioni utili per barare.

Dopo quasi sei anni di paziente gestione di Destiny 2, lo sviluppatore Bungie ha accumulato molta esperienza nel campo della lotta contro i cheater, i giocatori che utilizzano trucchi ed exploit per ottenere un vantaggio indebito sugli avversari.

Bungie ha frequentemente rilasciato patch per contrastare alcuni dei software di cheat più diffusi, ma con il prossimo update le cose si fanno ancora più interessanti. Il publisher ha annunciato che la prossima patch metterà fuori gioco diversi hardware (come mouse e controller speciali) programmabili in grado di dare un vantaggio molto forte in gioco.

Per capirci, si parla di controller e mouse che possono essere programmati per eseguire degli script e che in alcuni casi possono ingannare il sistema di mira assistita del gioco, rendendo più semplice sopraffare gli altri giocatori. Sebbene Bungie non menzioni alcun dispositivo per nome, la descrizione sembra riferirsi ai gadget venduti da aziende come ConsoleTuner o Crosus.

In alcuni casi, questi controller programmabili consentono anche l’accesso a funzioni di auto aim (il controller prende la mira e spara da solo) e rapid fire (l’arma di gioco spara ad un rateo superiore al normale). Insomma, non stiamo parlando di qualcosa alla stregua di un controller Elite per Xbox, ma di qualcosa di molto più losco e problematico.