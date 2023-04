Sweet Tooth 2: il trailer ufficiale della serie Netflix

Da poco è online il trailer ufficiale di Sweet Tooth 2, la seconda stagione della serie Netflix tratta dal fumetto di Jeff Lemire. I nuovi episodi saranno disponibile dal 27 aprile sulla piattaforma streaming.

Ecco il trailer.

Questa è la sinossi delle nuove puntate:

Con l’arrivo della nuova ondata dell’Afflizione, Gus e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh, che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd e Aimee Eden si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. E dopo che le rivelazioni del passato hanno minacciato la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d’adozione si ritrovano in collisione con Abbot e le forze malvagie che li vogliono annientare una volta per tutte.