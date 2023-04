Metano dagli incendi: più emissioni di quanto si sapesse

Utilizzando un nuovo metodo di rilevamento, gli scienziati dell’UC Riverside hanno trovato un’enorme quantità di metano, un gas serra superpotente, proveniente dagli incendi, una fonte che attualmente non viene tenuta in considerazione dai responsabili della qualità dell’aria. Il metano riscalda il pianeta 86 volte di più dell’anidride carbonica e sarà difficile raggiungere gli obiettivi di pulizia dell’aria e del clima richiesti senza tenere conto di questa fonte, hanno detto i ricercatori. L’emissione di metano da parte degli incendi selvaggi non è una novità. Ma la quantità di metano emessa dai 20 incendi principali nel 2020 è stata più di sette volte superiore alla media degli incendi selvaggi dei 19 anni precedenti, secondo il nuovo studio dell’UCR. “Gli incendi stanno diventando sempre più grandi e intensi e, di conseguenza, le emissioni che ne derivano sono maggiori“, ha dichiarato la professoressa di scienze ambientali dell’UCR e coautrice dello studio Francesca Hopkins. “Gli incendi del 2020 hanno emesso quello che sarebbe stato il 14% del budget di metano dello Stato se fosse stato tracciato“. Nessuno traccia delle fonti naturali di metano, come quelle provenienti dagli incendi. Ma per il 2020, gli incendi sarebbero stati la terza fonte di metano. Tradizionalmente, gli scienziati misurano le emissioni analizzando i campioni d’aria degli incendi ottenuti con gli aerei. Questo vecchio metodo è costoso e complicato da utilizzare. Per misurare le emissioni del complesso di incendi Sequoia Lightning del 2020 nella Sierra Nevada, il team di ricerca dell’UCR ha utilizzato una tecnica di telerilevamento, più sicura per gli scienziati e probabilmente più accurata, poiché cattura un pennacchio integrato dell’incendio che include diverse fasi di combustione. La tecnica, descritta nella rivista Atmospheric Chemistry and Physics, ha permesso all’autrice principale, la dottoranda in scienze ambientali dell’UCR Isis Frausto-Vicencio, di misurare in sicurezza un intero pennacchio di gas e detriti del Sequoia Lightning Fire Complex a 40 miglia di distanza. “Il pennacchio, o colonna atmosferica, è come un segnale misto dell’intero incendio, che cattura sia le fasi attive che quelle di combustione”, ha detto Hopkins. Invece di usare un laser, come fanno alcuni strumenti, questa tecnica utilizza il sole come fonte di luce. I gas presenti nel pennacchio assorbono e poi emettono l’energia termica del sole, permettendo di capire la quantità di aerosol, carbonio e metano presenti. Utilizzando la tecnica a distanza, i ricercatori hanno trovato quasi 20 gigagrammi di metano emessi dal complesso del Sequoia Lightning Fire. Un gigagrammo corrisponde a 1.000 tonnellate metriche. Un elefante pesa circa una tonnellata. Per contestualizzare, l’incendio conteneva quindi una quantità di gas pari a circa 20.000 elefanti.