Identificato un nuovo bersaglio genetico per la contraccezione maschile

I ricercatori della Washington State University hanno identificato l’espressione del gene Arrdc5 nel tessuto testicolare di topi, maiali, bovini ed esseri umani. Quando hanno eliminato il gene nei topi, si è creata infertilità solo nei maschi, con un impatto sul numero, il movimento e la forma degli spermatozoi. I ricercatori hanno illustrato i loro risultati nella rivista Nature Communications. “Lo studio identifica per la prima volta che questo gene è espresso solo nel tessuto testicolare, in nessun altro punto del corpo, ed è espresso da più specie di mammiferi“, ha dichiarato Jon Oatley, autore della ricerca e professore della Scuola di Bioscienze Molecolari della WSU. “Quando questo gene viene inattivato o inibito nei maschi, questi producono spermatozoi che non possono fecondare un ovulo, e questo è un obiettivo primario per lo sviluppo di contraccettivi maschili“. Mentre sono stati identificati altri bersagli molecolari per lo sviluppo di potenziali contraccettivi maschili, il gene Arrdc5 è specifico dei testicoli maschili e si trova in diverse specie. È importante notare che la mancanza del gene causa anche una significativa infertilità, creando una condizione chiamata oligoastenoteratospermia o OAT. Questa condizione, la diagnosi più comune di infertilità maschile, mostra una diminuzione della quantità di spermatozoi prodotti, una mobilità rallentata e una forma distorta che impedisce agli spermatozoi di fondersi con un ovulo. Nello studio del WSU, i topi maschi privi di questo gene hanno prodotto il 28% in meno di spermatozoi che si muovevano 2,8 volte più lentamente rispetto ai topi normali – e circa il 98% dei loro spermatozoi presentava teste e parti centrali anormali. Lo studio indica che la proteina codificata da questo gene è necessaria per la normale produzione di sperma. L’équipe di Oatley lavorerà poi alla progettazione di un farmaco che inibisca la produzione o la funzione di questa proteina.

Un contraccettivo che non provoca danni

L’interruzione di questa proteina non provocherebbe alcuna interferenza ormonale, un ostacolo fondamentale per la contraccezione maschile, poiché il testosterone svolge altri ruoli oltre alla produzione di sperma negli uomini, tra cui la costruzione della massa ossea e della forza muscolare e la produzione di globuli rossi. Progettare un farmaco che abbia come bersaglio questa proteina lo renderebbe anche facilmente reversibile come contraccettivo. “Non si vuole eliminare la capacità di produrre spermatozoi, ma solo impedire che gli spermatozoi che si producono vengano prodotti correttamente“, ha detto. “Poi, in teoria, si potrebbe rimuovere il farmaco e gli spermatozoi ricomincerebbero a essere prodotti normalmente”. Oatley e la prima autrice dello studio Mariana Giassetti hanno depositato un brevetto provvisorio per lo sviluppo di un contraccettivo maschile basato su questo gene e sulla proteina che codifica. Poiché il gene è presente in tutte le specie di mammiferi, questa conoscenza è promettente anche per l’uso negli animali, ha detto Oatley. Il team ha analizzato i dati biologici disponibili sulle sequenze di DNA e proteine nei mammiferi e ha trovato il gene in quasi tutte le specie di mammiferi conosciute. Questo apre la possibilità di sviluppare una contraccezione maschile da utilizzare nel bestiame, magari sostituendo in alcuni casi la castrazione come metodo per controllare la riproduzione, e nella fauna selvatica quando i gestori cercano di limitare la sovrappopolazione di una specie.